Українці хочуть інвестувати, але не поспішають ризикувати грошима. Цікавляться новими інструментами, проте часто обирають більш консервативні рішення. Ринок поступово розвивається, однак його потенціал поки значно більший за реальні обсяги інвестицій.

Ці тенденції стали одними з головних тем конференції «Жити на відсотки». У цій статті ми зібрали п’ять висновків, які допоможуть зрозуміти, що сьогодні відбувається з інвестиціями в Україні та на що варто зважати тим, хто планує вкладати кошти у наступному році.

1. Інтерес до інвестицій зростає, але готовність вкладати гроші залишається низькою

Український інвестиційний ринок має потенціал для розвитку, проте між бажанням інвестувати та реальними діями досі є значний розрив. Це можна спостерігати завдяки даним дослідження, яке вже декілька років поспіль проводить Kantar Ukraine для конференції «Жити на відсотки», 48% опитаних цікавляться інвестиціями. Однак готовність зробити наступний крок підтверджують лише 19%, а сильний намір інвестувати мають близько 9%. Детальніше ознайомитись із дослідженням можна при перегляді відеозапису конференції. [+посилання]

Себто, інтерес ще не означає, що людина вже готова відкрити рахунок, обрати інструмент і регулярно вкладати кошти. На рішення впливають матеріальне становище, психологічна готовність до ризику та впевненість у майбутньому. Це помітно і за ставленням до різних активів. Наприклад, інтерес до житлової нерухомості та землі в Україні є, але практичного досвіду інвестування в ці напрями майже немає.

Водночас змінюються й мотиви інвесторів. За спостереженнями учасників дискусії «Інвестиції в Україні з малим чеком: де шукати дохідність з мінімальним ризиком», на перший план виходять не стільки пошук високого пасивного доходу, скільки фінансова незалежність, захист і збереження капіталу.

Отже, одне з головних завдань ринку на сьогодні полягає в тому, щоб допомогти людям перейти від намірів до системних дій. А для цього потрібні доступні інструменти, зрозумілі умови та довіра до учасників ринку.

2. Збереження капіталу важливіше за максимальну дохідність

Сьогодні інвестори передусім хочуть розуміти, що відбувається з їхніми грошима, які ризики вони беруть на себе та чи зможуть скористатися коштами тоді, коли це буде потрібно. Цей тренд простежувався і під час дискусій, і в виступах спікерів.

Так Владислав Свистунов, керуючий активами в групі ICU, звернув увагу на важливість стабільності для інвестиційних рішень. Коли йдеться про кошти приватних інвесторів, ключове завдання наразі полягає в тому, щоб забезпечити зрозумілий підхід до управління капіталом. Це не означає, що від ризикових активів потрібно повністю відмовитися. Тут йдеться про те, що рівень ризику має відповідати фінансовим можливостям людини, її цілям і терміну інвестування.

Висновок простий: висока дохідність сама по собі не робить інвестицію вдалою. Важливо розуміти, якою ціною вона досягається та чи відповідає ризик вашим планам.

3. ОВДП залишаються важливим інструментом для приватних інвесторів

Одним із показників розвитку українського інвестиційного ринку є зростання вкладень населення в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Під час конференції Владислав Свистунов навів показник, за яким обсяг інвестицій фізичних осіб в ОВДП наблизився до 176 млрд грн. На початку року він становив близько 112 млрд грн. Тобто лише за цей період приріст сягнув приблизно 64 млрд грн.

Ці цифри свідчать, що дедалі більше українців використовують державні облігації як один із способів розміщення заощаджень. Водночас зростання популярності ОВДП не означає, що інвесторам варто обмежуватися лише цим інструментом. Під час дискусії «Макроекономічний фундамент на 2027 рік» також порушували питання про можливий розвиток інвестиційних рахунків і те, як зміни законодавства могли б сприяти перетіканню частини коштів у реальний сектор економіки та на фондовий ринок.

4. Системне інвестування починається не з вибору активу, а з визначення мети

Поширене запитання новачка: куди вкласти гроші, щоб заробити більше. Але, як пояснила Валентина Скиба, керівниця інвестиційного центру Ощадбанку, починати варто з іншого: навіщо людині потрібні ці кошти та коли саме вони знадобляться.

Цілі визначають інвестиційну стратегію. Для короткострокових цілей важливі доступність коштів і захист від значних коливань вартості активів. А для довгострокових — можливість зростання капіталу, навіть якщо на шляху траплятимуться періоди ринкового падіння.

У своїй презентації Валентина Скиба навела приклад реальних портфелів клієнтів для різних фінансових завдань. Зокрема, у випадку накопичення на квартиру основою мають бути консервативні інструменти. Натомість для формування пенсійного капіталу на довгому горизонті можна розглядати більшу частку акцій та ETF, доповнюючи їх нерухомістю й ОВДП.

Ще один важливий елемент, про який часто забувають, це регулярний контроль портфеля. Його потрібно переглядати відповідно до змін фінансових цілей, термінів і готовності інвестора приймати ризик. Також варто перевіряти, чи має компанія або фахівець, якому ви довіряєте кошти, необхідні ліцензії, як оцінює ваш ризик-профіль і який супровід пропонує.

5. Ринкові цикли неможливо передбачити, але до них можна підготуватися

Навіть добре сформований портфель не захищає від коливань ринку. Ціни активів зростають і падають, економіка проходить різні фази, а інвестор не завжди може вчасно визначити момент зміни тренду.

Анатолій Ільченко, інвестиційний радник і лектор Біржового університету, присвятив свій виступ циклічності ринків та сучасним підходам до інвестування в таких умовах. У своєму виступі він зазначає, що не варто намагатися вгадати кожен поворот ринку. Краще продумати, як портфель реагуватиме на різні сценарії. Для цього потрібні диверсифікація, контроль частки окремих активів і достатній запас вільних коштів.

Ільченко також застеріг від використання кредитного плеча без належного розуміння ризиків. Падіння ринку для довгострокового інвестора з вільними коштами може стати можливістю придбати активи дешевше. Для того, хто інвестує позичені гроші, та сама ситуація може обернутися примусовим закриттям позицій і значними втратами.

Важливо й те, як інвестор поводиться під час просідання. Панічний продаж активів після падіння може зафіксувати збиток, тоді як заздалегідь визначена стратегія допомагає не ухвалювати рішення під впливом емоцій.

Що все це означає для українського інвестора? Ці п’ять висновків конференції «Жити на відсотки» показують, що український інвестиційний ринок поступово розвивається, але його подальше зростання залежатиме не лише від появи нових фінансових інструментів. Не менш важливі довіра, фінансова грамотність, стабільність і готовність людей планувати власний капітал на роки вперед.

Починати інвестування варто не з пошуку найвищої дохідності, а з визначення мети. А далі вже слід оцінити власну готовність до ризику, обрати відповідні інструменти, диверсифікувати вкладення та регулярно переглядати портфель. Системний підхід передбачає час, дисципліну й розуміння того, як працюють обрані активи.

Дякуємо партнерам конференції «Жити на відсотки» за підтримку події та розвиток інвестиційної культури в Україні.

Генеральний партнер — ICU. Незалежна інвестиційна група, що надає брокерські й депозитарні послуги, управляє активами та приватним капіталом, а також інвестує у венчурні й фінтех-проєкти.

Золотий партнер — Біржовий університет. Навчальний центр з інвестування та фінансової грамотності, випускниками якого стали понад 10 000 українців.

Срібний партнер — Ощадбанк. Oschadbank Premium пропонує персональні інвестиційні рішення з урахуванням ризик-профілю клієнта, експертну підтримку та індивідуальний сервіс.

Дякуємо партнерам AFA, Ґрунтовно, AccessFinance та Твоє коло за внесок у проведення конференції.