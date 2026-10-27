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27 жовтня 2026, 13:26

Китайська ШІ-бульбашка лопнула: акції компаній втратили близько $480 млрд — Reuters

Китайський індекс STAR50, який поєднує виробників напівпровідників та інші технологічні компанії, втратив 40% менш ніж за чотири місяці, пише Reuters.

Китайський індекс STAR50, який поєднує виробників напівпровідників та інші технологічні компанії, втратив 40% менш ніж за чотири місяці, пише Reuters.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиШІ-бульбашка у Китаї лопнула?
Китайський індекс STAR50 втратив 40%
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►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

ШІ-бульбашка у Китаї лопнула?

Ринкова вартість паперів скоротилася приблизно на $480 млрд. Розпродаж пішов за стрімким зростанням котирувань, викликаним очікуваннями буму ШІ, і посилив побоювання з приводу переоціненості сектора. Reuters вважає, що падіння акцій компаній — ознака того, що ШІ-бульбашка у Китаї лопнула.

На піку, у червні 2026 року, мультиплікатор STAR50 наближався до 250 річних прибутків компаній, а зараз становить близько 100. Для порівняння, у американського технологічного індексу NASDAQ 100 цей показник становить приблизно 30.

За словами керуючого фондом з Пекіна Дун Баочженя, китайський ринок перетворився на спекулятивний, «божевільний бичачий», і тепер бульбашка лопається.

Найсильніше від падіння постраждали компанії, чиї акції раніше різко дорожчали на тлі ажіотажу навколо ШІ.

Папери виробників чіпів MetaX Integrated Circuits та Moore Threads Technology, що злетіли на 700% та 400% у перший день торгів у 2025 році, втратили приблизно половину вартості з липня.

Акції виробника роботів Unitree також впали вдвічі з початку торгів у серпні, а папери виробника CXMT подешевшали більш ніж на чверть за останній місяць.

Додатковим фактором тиску стали побоювання, що США та інші країни обмежать використання китайського обладнання у дата-центрах. Акції виробників оптичних компонентів Zhongji Innolight та Eoptolink Technology знизилися приблизно на 60% щодо максимумів червня та липня на тлі заяв Вашингтона про можливу заборону постачання їх продукції американським дата-центрам.

За даними Goldman Sachs, компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, займають значну частку китайського фондового ринку: на них припадає 42% його сукупної капіталізації та 57% торговельного обороту на материкових біржах та Гонконгу.

Це робить розпродаж акцій ШІ-компаній одним із ключових факторів тиску на весь ринок та підвищує ризик подальшого падіння котирувань у разі, якщо інвестори продовжать переглядати завищені оцінки технологічного сектору.

Крім того, обвал може порушити плани Пекіна щодо залучення приватних інвесторів на фондовий ринок та уповільнити вихід технологічних компаній на біржу.

На думку партнера та головного інвестиційного директора Lotus Asset Management Хун Хао, розпродаж може зупинити розміщення низки компаній. При цьому частина аналітиків вважає, що коригування відкриває можливості для довгострокових інвестицій: наприклад, Goldman Sachs включив акції деяких китайських ШІ-компаній до списку рекомендованих паперів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
27 жовтня 2026, 15:05
#
Рейтерсу вірити — себе не поважати. Помийна яма
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