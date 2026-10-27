Верховна Рада 26 жовтня підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року. Пізніше президент Володимир Зеленський повернув закон з підписом.
27 жовтня 2026, 10:27
Мобілізацію в Україні продовжено: на який термін
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Що відомо
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 днів з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.
Це вже двадцять перше продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.
Джерело: Мінфін
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