Мобілізацію в Україні продовжено: на який термін

Верховна ⁣‌​​​​​​‍‌‍‌‌⁠‌​‍​⁠‌​⁠⁠‌‌⁣Рада 26 жовтня підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року. Пізніше президент Володимир Зеленський повернув закон з підписом.

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Що відомо

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено ще на 90 днів з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

Це вже двадцять перше продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.