Тренди автоімпорту: які вживані машини віком до 5 років найчастіше обирають українці

Український ринок вживаних авто продовжує активно оновлюватися за рахунок порівняно свіжих машин із-за кордону. За даними асоціації «Укравтопром», з січня по вересень 2026 року українці розмитнили та зареєстрували 46,5 тисяч легковиків із пробігом віком до 5 років.

Одразу дві моделі Tesla увійшли до першої четвірки

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Загалом за цей період вітчизняний автопарк поповнився 176,3 тис. імпортованих вживаних легкових авто. Це означає, що понад чверть (26%) від усіх ввезених машин становить саме категорія «молодих» автомобілів (до 5 років).

Яким пальному віддають перевагу?

Абсолютним лідером у цьому сегменті залишаються бензинові моделі, однак електромобілі впевнено посідають другу сходинку:

Бензинові авто — 46%

Електромобілі (BEV) — 29%

Гібриди (HEV/PHEV) — 19%

Дизельні авто — 5%

Авто з ГБО — 1%

Топ-10 найпопулярніших моделей віком до 5 років

Найбільший попит серед українських автолюбителів мали такі моделі:

Tesla Model Y — 2 813 од.

Nissan Rogue — 2 218 од.

Volkswagen Tiguan — 1 957 од.

Tesla Model 3 — 1 942 од.

Mazda CX-5 — 1 848 од.

Ford Escape — 1 367 од.

Audi Q5 — 1 207 од.

Kia Niro — 998 од.

Hyundai Ioniq 5 — 842 од.

Jeep Compass — 794 од.

Як видно з рейтингу, у фаворитах українців залишаються кросовери та технологічні електрокари.

Одразу дві моделі Tesla увійшли до першої четвірки, а американські SUV продовжують утримувати значну частку ринку завдяки високій популярності на аукціонах США.

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