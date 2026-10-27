Український ринок вживаних авто продовжує активно оновлюватися за рахунок порівняно свіжих машин із-за кордону. За даними асоціації «Укравтопром», з січня по вересень 2026 року українці розмитнили та зареєстрували 46,5 тисяч легковиків із пробігом віком до 5 років.
27 жовтня 2026, 9:26
Тренди автоімпорту: які вживані машини віком до 5 років найчастіше обирають українці
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Загалом за цей період вітчизняний автопарк поповнився 176,3 тис. імпортованих вживаних легкових авто. Це означає, що понад чверть (26%) від усіх ввезених машин становить саме категорія «молодих» автомобілів (до 5 років).
Яким пальному віддають перевагу?
Абсолютним лідером у цьому сегменті залишаються бензинові моделі, однак електромобілі впевнено посідають другу сходинку:
- Бензинові авто — 46%
- Електромобілі (BEV) — 29%
- Гібриди (HEV/PHEV) — 19%
- Дизельні авто — 5%
- Авто з ГБО — 1%
Топ-10 найпопулярніших моделей віком до 5 років
Найбільший попит серед українських автолюбителів мали такі моделі:
- Tesla Model Y — 2 813 од.
- Nissan Rogue — 2 218 од.
- Volkswagen Tiguan — 1 957 од.
- Tesla Model 3 — 1 942 од.
- Mazda CX-5 — 1 848 од.
- Ford Escape — 1 367 од.
- Audi Q5 — 1 207 од.
- Kia Niro — 998 од.
- Hyundai Ioniq 5 — 842 од.
- Jeep Compass — 794 од.
Як видно з рейтингу, у фаворитах українців залишаються кросовери та технологічні електрокари.
Одразу дві моделі Tesla увійшли до першої четвірки, а американські SUV продовжують утримувати значну частку ринку завдяки високій популярності на аукціонах США.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі - 1