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27 жовтня 2026, 9:26

Тренди автоімпорту: які вживані машини віком до 5 років найчастіше обирають українці

Український ринок вживаних авто продовжує активно оновлюватися за рахунок порівняно свіжих машин із-за кордону. За даними асоціації «Укравтопром», з січня по вересень 2026 року українці розмитнили та зареєстрували 46,5 тисяч легковиків із пробігом віком до 5 років.

Український ринок вживаних авто продовжує активно оновлюватися за рахунок порівняно свіжих машин із-за кордону.
Одразу дві моделі Tesla увійшли до першої четвірки
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Загалом за цей період вітчизняний автопарк поповнився 176,3 тис. імпортованих вживаних легкових авто. Це означає, що понад чверть (26%) від усіх ввезених машин становить саме категорія «молодих» автомобілів (до 5 років).

Яким пальному віддають перевагу?

Абсолютним лідером у цьому сегменті залишаються бензинові моделі, однак електромобілі впевнено посідають другу сходинку:

  • Бензинові авто — 46%
  • Електромобілі (BEV) — 29%
  • Гібриди (HEV/PHEV) — 19%
  • Дизельні авто — 5%
  • Авто з ГБО — 1%

Топ-10 найпопулярніших моделей віком до 5 років

Найбільший попит серед українських автолюбителів мали такі моделі:

  • Tesla Model Y — 2 813 од.
  • Nissan Rogue — 2 218 од.
  • Volkswagen Tiguan — 1 957 од.
  • Tesla Model 3 — 1 942 од.
  • Mazda CX-5 — 1 848 од.
  • Ford Escape — 1 367 од.
  • Audi Q5 — 1 207 од.
  • Kia Niro — 998 од.
  • Hyundai Ioniq 5 — 842 од.
  • Jeep Compass — 794 од.

Як видно з рейтингу, у фаворитах українців залишаються кросовери та технологічні електрокари.

Одразу дві моделі Tesla увійшли до першої четвірки, а американські SUV продовжують утримувати значну частку ринку завдяки високій популярності на аукціонах США.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Abramon
Abramon
27 жовтня 2026, 10:57
#
«Дизельні авто — 5%» — людям набридло їздити на шроті завезеному з ЄС з кінським пробігом і цінником?
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