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20 жовтня 2026, 10:00

Universal Bank увійшов до переліку 50 найкращих роботодавців великого бізнесу за версією NV та Odgers Ukraine

У цьогорічному рейтингу NV та Odgers Ukraine зосередилися на тому, як компанії підтримують свої команди й створюють можливості для розвитку в умовах війни. До переліку увійшли 50 роботодавців великого бізнесу з різних галузей.

У цьогорічному рейтингу NV та Odgers Ukraine зосередилися на тому, як компанії підтримують свої команди й створюють можливості для розвитку в умовах війни.
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Експерти оцінювали програми компаній за чотирма напрямами: підтримка ветеранів і їхніх родин, допомога працівникам у кризових ситуаціях, розвиток талантів і внутрішня мобільність, а також різноманітність та інклюзивність. Такий підхід зосереджує увагу на практиках, які допомагають людям працювати й розвиватися в умовах війни.

Для банку підтримка команди тісно пов’язана зі стійкістю щоденної роботи. Універсал Банк допомагає працівникам під час блекаутів, підтримує мобілізованих колег і розвиває можливості для навчання та внутрішнього кар'єрного зростання.

Попри виклики війни, банк активно розширює команду. Нові фахівці долучаються до роботи, а працівники отримують можливість розвивати свою експертизу всередині банку.

Входження до рейтингу відзначає роботу, яка зазвичай залишається поза увагою клієнтів: як банк підтримує людей, від яких щодня залежить якість його сервісів.

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Джерело: Universal Bank
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