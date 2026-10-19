Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 жовтня 2026, 15:55

Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців

Sense Bank продовжує серію практичних заходів «Сенс для ФОП». Друга зустріч відбудеться 27 жовтня у Львові та буде присвячена можливостям державної грантової програми на започаткування та розвиток бізнесу.

Sense Bank продовжує серію практичних заходів «Сенс для ФОП».
Додати як бажане джерело в Google

Захід пройде в Sense Hub Lviv (пл. Ринок, 26) за участі експертів Sense Bank та Львівського обласного центру зайнятості, який безпосередньо бере участь у розгляді грантових заявок, оцінюванні бізнес-планів та проведенні співбесід із претендентами на фінансування.

Ірина Романяк, начальник управління реалізації проєктів Львівського обласного центру зайнятості, розповість про умови участі у державній грантовій програмі, основні етапи отримання гранту та вимоги до заявників.

Спікерка від Sense Bank — Ірина Руденко, керівниця з розвитку кредитних операцій МСБ, пояснить роль банку в процесі отримання гранту, зокрема як відбувається перевірка ділової репутації заявників, а також розповість про фінансові інструменти для розвитку бізнесу.

Формат зустрічі передбачає відкритий діалог: учасники зможуть поставити запитання експертам, обговорити власні бізнес-ідеї та обмінятися досвідом з іншими підприємцями.

Медіапартнер проєкту КОШТ — практичне медіа про гроші для тих, хто робить своє, заробляє та інвестує.

Дата та час: 27 жовтня, 18:00.

Місце: Sense Hub Lviv, площа Ринок, 26.

Участь у події безоплатна, за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

Реєстрація на подію за посиланням:

Нагадаємо, «Сенс для ФОП» — це серія заходів про можливості, рішення та інструменти, які можуть бути корисними підприємцям у щоденній роботі та допомагати розвивати власну справу. Перша подія відбулась 30 вересня у Києві.

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: Sense Bank
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами