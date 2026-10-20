CreditKasa інформує, що фінансова подушка — це резерв на випадок непередбачених ситуацій: втрати роботи, затримки доходу, термінового ремонту, лікування або інших незапланованих витрат.
Фінансова подушка у 2026 році: скільки грошей варто мати «про запас»
Головне правило: фінансовий запас краще рахувати не в конкретній сумі, а в місяцях ваших обов’язкових витрат.
Скільки грошей потрібно мати в резерві
Оптимальний орієнтир — запас на 3−6 місяців базових витрат.
Наприклад, якщо щомісяця на житло, продукти, транспорт, комунальні послуги, кредити та інші обов’язкові платежі потрібно 25 000 грн, резерв може становити:
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на 3 місяці — 75 000 грн;
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на 6 місяців — 150 000 грн.
Тобто немає універсальної суми, яка підходить усім. Для однієї людини 60 000 грн можуть бути запасом на кілька місяців, а для іншої родини — лише на один.
Як порахувати свою фінансову подушку
Спочатку визначте мінімальні витрати за місяць. Врахуйте:
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житло та комунальні послуги;
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продукти;
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транспорт;
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кредити та інші обов’язкові платежі;
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ліки;
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витрати на дітей;
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зв’язок та інтернет.
Розваги, ресторани, подорожі та необов’язкові покупки в цей розрахунок краще не включати.
Далі все просто: обов’язкові витрати за місяць x 3−6 місяців = фінансова подушка.
Якщо дохід нестабільний або в сім'ї лише одне основне джерело доходу, краще орієнтуватися на більший запас.
Коли можна використовувати резерв
Фінансова подушка — це не гроші на відпустку, новий телефон чи сезонний розпродаж. Вона потрібна насамперед для непередбачених ситуацій: втрати доходу, термінового лікування, необхідного ремонту або інших значних витрат, які складно було передбачити.
Якщо частину резерву довелося використати, його варто поступово відновити.
Фінансова подушка — це про спокій, а не про велику суму
Головне — не намагатися одразу накопичити «ідеальний» резерв. Почніть із суми на один місяць обов’язкових витрат і поступово збільшуйте її.
Фінансова подушка не захистить від усіх непередбачених ситуацій, але допоможе мати більше часу на рішення, якщо виникнуть раптові витрати або тимчасово зменшиться дохід.
Тому найкраща фінансова подушка — не та, що відповідає чужій цифрі, а та, яка покриває саме ваші базові витрати хоча б на кілька місяців.
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