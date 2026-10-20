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20 жовтня 2026, 10:10

Фінансова подушка у 2026 році: скільки грошей варто мати «про запас»

CreditKasa інформує, що фінансова подушка — це резерв на випадок непередбачених ситуацій: втрати роботи, затримки доходу, термінового ремонту, лікування або інших незапланованих витрат.

CreditKasa інформує, що фінансова подушка — це резерв на випадок непередбачених ситуацій: втрати роботи, затримки доходу, термінового ремонту, лікування або інших незапланованих витрат.
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Головне правило: фінансовий запас краще рахувати не в конкретній сумі, а в місяцях ваших обов’язкових витрат.

Скільки грошей потрібно мати в резерві

Оптимальний орієнтир — запас на 3−6 місяців базових витрат.

Наприклад, якщо щомісяця на житло, продукти, транспорт, комунальні послуги, кредити та інші обов’язкові платежі потрібно 25 000 грн, резерв може становити:

  • на 3 місяці — 75 000 грн;

  • на 6 місяців — 150 000 грн.

Тобто немає універсальної суми, яка підходить усім. Для однієї людини 60 000 грн можуть бути запасом на кілька місяців, а для іншої родини — лише на один.

Як порахувати свою фінансову подушку

Спочатку визначте мінімальні витрати за місяць. Врахуйте:

  • житло та комунальні послуги;

  • продукти;

  • транспорт;

  • кредити та інші обов’язкові платежі;

  • ліки;

  • витрати на дітей;

  • зв’язок та інтернет.

Розваги, ресторани, подорожі та необов’язкові покупки в цей розрахунок краще не включати.

Далі все просто: обов’язкові витрати за місяць x 3−6 місяців = фінансова подушка.

Якщо дохід нестабільний або в сім'ї лише одне основне джерело доходу, краще орієнтуватися на більший запас.

Коли можна використовувати резерв

Фінансова подушка — це не гроші на відпустку, новий телефон чи сезонний розпродаж. Вона потрібна насамперед для непередбачених ситуацій: втрати доходу, термінового лікування, необхідного ремонту або інших значних витрат, які складно було передбачити.

Якщо частину резерву довелося використати, його варто поступово відновити.

Фінансова подушка — це про спокій, а не про велику суму

Головне — не намагатися одразу накопичити «ідеальний» резерв. Почніть із суми на один місяць обов’язкових витрат і поступово збільшуйте її.

Фінансова подушка не захистить від усіх непередбачених ситуацій, але допоможе мати більше часу на рішення, якщо виникнуть раптові витрати або тимчасово зменшиться дохід.

Тому найкраща фінансова подушка — не та, що відповідає чужій цифрі, а та, яка покриває саме ваші базові витрати хоча б на кілька місяців.

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Джерело: Мінфін
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