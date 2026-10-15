3 ГВт у батареях: кияни масово готуються до можливих відключень

Близько 40% киян можуть бути частково самозабезпечені електроенергією цієї зими завдяки домашнім акумуляторам та іншим резервним джерелам живлення. Таку оцінку в ефірі «Ранок .LIVE» озвучив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський.

Близько 40% киян можуть бути частково самозабезпечені електроенергією цієї зими завдяки домашнім акумуляторам та іншим резервним джерелам живлення.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, мешканці столиці встановили у своїх домівках акумуляторні системи сукупною потужністю близько 3 ГВт.

Акумулятори можна буде заряджати під час подачі світла

Закревський вважає, що навіть за умов обмежень в енергосистемі оператори зможуть подавати електроенергію на кілька годин, чого буде достатньо для підзаряджання домашніх батарей.

«Я впевнений, що десь 40% киян самозабезпечені електроенергією на цю зиму, а у ДТЕК буде достатньо можливості підживляти їх батарейки, давати по декілька годин», — зазначив він.

Якою може бути погода взимку

За словами експерта, більшість метеорологічних моделей наразі прогнозують відносно м’яку зиму.

На цій підставі Закревський очікує, що ситуація з енергопостачанням у столиці буде легшою, ніж минулого опалювального сезону.

Водночас оцінки щодо 3 ГВт акумуляторних потужностей, 40% енергонезалежних киян та проходження зими є прогнозом самого експерта, а не офіційними даними енергетичних компаній чи міської влади.