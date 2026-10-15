Близько 40% киян можуть бути частково самозабезпечені електроенергією цієї зими завдяки домашнім акумуляторам та іншим резервним джерелам живлення. Таку оцінку в ефірі «Ранок.LIVE» озвучив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський.
3 ГВт у батареях: кияни масово готуються до можливих відключень
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За його словами, мешканці столиці встановили у своїх домівках акумуляторні системи сукупною потужністю близько 3 ГВт.
Акумулятори можна буде заряджати під час подачі світла
Закревський вважає, що навіть за умов обмежень в енергосистемі оператори зможуть подавати електроенергію на кілька годин, чого буде достатньо для підзаряджання домашніх батарей.
«Я впевнений, що десь 40% киян самозабезпечені електроенергією на цю зиму, а у ДТЕК буде достатньо можливості підживляти їх батарейки, давати по декілька годин», — зазначив він.
Якою може бути погода взимку
За словами експерта, більшість метеорологічних моделей наразі прогнозують відносно м’яку зиму.
На цій підставі Закревський очікує, що ситуація з енергопостачанням у столиці буде легшою, ніж минулого опалювального сезону.
Водночас оцінки щодо 3 ГВт акумуляторних потужностей, 40% енергонезалежних киян та проходження зими є прогнозом самого експерта, а не офіційними даними енергетичних компаній чи міської влади.
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