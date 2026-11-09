Наприкінці жовтня долар в обмінниках вперше коштував понад 47 грн: експерт пояснив, чому злетів «зелений»

Наприкінці жовтня готівковий курс долара в Україні вперше перевищив 47 грн, а 4 листопада офіційний курс Національного банку оновив історичний максимум — 45,66 грн/$. Виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський пояснює ослаблення гривні збільшенням попиту на валюту після відновлення бюджетних платежів, скороченням експортних надходжень та сезонними чинниками.

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Чому долар подорожчав наприкінці жовтня

Однією з причин збільшення попиту на валюту стало відновлення урядових платежів після надходження міжнародної фінансової допомоги. Раніше частину видатків тимчасово призупиняли, а після отримання коштів бюджетні виплати почали відновлюватися.

За оцінкою старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича, яку наводить «Економічна правда», 30 жовтня чисті надходження коштів із бюджету до банківської системи становили 64 млрд грн. Частина цих грошей могла потрапити на валютний ринок і збільшити попит на долар.

Іншим чинником стало скорочення валютної виручки від експорту. Через блокування морських шляхів, російські обстріли та зупинення підприємств українські компанії отримують менше валютних надходжень.

У липні-вересні 2026 року експортна виручка становила $8,4 млрд проти $9,5 млрд за аналогічний період минулого року. Найбільше проблеми зачепили аграрний сектор і металургію.

Додатковий сезонний тиск на гривню може виникнути наприкінці року. У грудні уряд традиційно збільшує видатки, зокрема через необхідність провести платежі до завершення бюджетного періоду. Минулого року на тлі такого зростання витрат долар подорожчав приблизно на гривню — з 42,4 до 43,4 грн.

Скільки валюти продає НБУ для підтримки гривні

Національний банк продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості курсу. Це означає, що гривня може реагувати на співвідношення попиту та пропозиції валюти, але регулятор втручається, коли коливання стають надто різкими.

У жовтні чистий обсяг валютних інтервенцій НБУ сягнув майже $6 млрд — це рекордний місячний показник. Лише протягом останнього тижня жовтня Нацбанк продав на міжбанківському ринку $1,82 млрд.

Саме валютні інтервенції допомогли стабілізувати ситуацію після різкого зростання попиту на долар наприкінці місяця. Водночас такі операції потребують значних ресурсів, тому важливим залишається питання достатності міжнародних резервів.

Чи вистачить міжнародних резервів України

Попри рекордні валютні інтервенції, міжнародні резерви України за жовтень зросли на 4% — до $49,1 млрд.

Основним джерелом поповнення стали кошти міжнародних партнерів. Протягом місяця на валютні рахунки уряду надійшло майже $3,7 млрд, зокрема $3,3 млрд від Європейського Союзу та $405 млн через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала від ЄС $4,6 млрд у межах оборонного траншу Ukraine Support Loan. Уряд конвертував ці кошти у гривню через Нацбанк, що також вплинуло на обсяг міжнародних резервів.

Наявного запасу валюти достатньо для фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту. Це перевищує мінімальний орієнтир у три місяці, який традиційно використовують для оцінювання достатності резервів.

Таким чином, попри значні витрати на підтримку курсу, міжнародне фінансування поки дає змогу Україні зберігати достатній валютний запас.

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Чи може долар подорожчати до 50 грн

У макропрогнозі Центру економічної стратегії, підготовленому наприкінці літа, аналітики в середньому очікували курс на рівні 46 грн/$ наприкінці 2026 року та 49 грн/$ — наприкінці 2027-го.

Однак ці прогнозні показники не означають, що долар обов'язково досягне 50 грн уже найближчими місяцями. За оцінкою Гліба Вишлінського, різкого обвалу гривні наразі очікувати не варто.

«Якщо Україна своєчасно виконуватиме зобов'язання перед міжнародними партнерами, найближчі мінімум пів року, крім сезонних коливань у грудні-січні, курсу нічого серйозно не загрожує», — зазначає директор ЦЕС.

Отже, ключовим чинником курсової стабільності залишається не лише обсяг міжнародних резервів, а й регулярність надходження зовнішньої фінансової допомоги. Якщо фінансування від партнерів надходитиме вчасно, НБУ матиме ресурси для згладжування різких коливань валютного ринку.

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