У понеділок, 9 листопада, середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 1 копійку — до 89,58 грн/л, тоді як дизельне пальне подешевшало на 3 копійки — до 104,54 грн/л. Найбільше за день подорожчав автогаз — на 58 копійок, до 60,51 грн/л. Про це свідчать дані порталу «Мінфін».
Автогаз різко подорожчав: скільки коштують бензин і дизель на АЗС 9 листопада
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Середні ціни на пальне в Україні
Скільки коштує пальне на різних АЗС
Ціни у великих мережах заправок суттєво відрізняються. Зокрема, бензин А-95 найдешевший серед наведених мереж на АЗС «Авантаж 7» — 86,95 грн/л, а найдорожчий — на ОККО та WOG, де літр коштує 92,90 грн.
Що відбувається з цінами
Попри незначні коливання вартості бензину та дизеля, автогаз продовжує дорожчати.
Для порівняння, 6 листопада середня ціна автогазу становила 59,93 грн/л, а 9 листопада вже перевищила 60,50 грн/л.
Водночас середня ціна бензину А-95 за попередній робочий день майже не змінилася, а дизель незначно подешевшав.
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За даними моніторингу, різниця між найдешевшим і найдорожчим бензином А-95 серед зазначених мереж становить майже 6 грн на літрі. Тому вартість заправлення автомобіля може помітно відрізнятися залежно від обраної АЗС.
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