Реверсна дотація: Рада підтримала збереження 19,4 млрд грн для 218 громад

Верховна Рада підтримала рішення, яке дозволить 218 українським громадам зберегти у своїх бюджетах 19,4 млрд грн у 2027 році. У початковому проєкті Державного бюджету ці кошти планували вилучити та спрямувати до державного бюджету. Тепер Кабінет міністрів має врахувати рішення парламенту під час підготовки документа до другого читання.

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Майже 70 парламентарів із різних областей України підтримали поправку № 872, автором якої є народний депутат Павло Бакунець. Комітет Верховної Ради з питань бюджету врахував пропозицію частково та доручив уряду доопрацювати механізм, щоб залишити кошти реверсної дотації в місцевих бюджетах.

Із 218 громад, яких стосувалося заплановане вилучення коштів, 152 — сільські та селищні. Загальний обсяг реверсної дотації, яку уряд пропонував забрати з місцевих бюджетів, становив 19,4 млрд грн.

Під час розгляду законопроєкту № 16000 про Держбюджет-2027 один із народних депутатів запропонував відхилити поправку щодо збереження коштів у місцевих бюджетах. Однак ця пропозиція не знайшла підтримки. За збереження коштів у бюджетах громад проголосували 284 депутати.

Чому громади виступили проти вилучення коштів

Повномасштабна війна суттєво послабила економіку багатьох громад. Через російські обстріли зруйновано чимало виробництв, що ускладнило роботу місцевого бізнесу та вплинуло на фінансові можливості територій. У таких умовах вилучення додаткових коштів із місцевих бюджетів може ще більше погіршити ситуацію.

Як зазначають автори поправки, для одних громад це створює ризик фінансового банкрутства і скорочення можливості підтримки підприємництва та створення робочих місць.

Що тепер має зробити уряд

Рішення Верховної Ради передбачає, що Кабінет міністрів має збалансувати бюджетні показники та врахувати збереження реверсної дотації в місцевих бюджетах під час підготовки документа до другого читання.

Для реалізації цієї пропозиції необхідно передбачити зупинення в цій частині дії статей 99 і 100 Бюджетного кодексу України, які регулюють механізм реверсної дотації та її розподіл.

Таким чином, остаточне закріплення 19,4 млрд грн у бюджетах громад залежатиме від того, як уряд врахує підтриману парламентом поправку в доопрацьованому проєкті Держбюджету-2027.

Довідка

Проєкт Держбюджету-2027 передбачає понад 8 трлн грн витрат. Держава має близько 3,7 трлн грн власних ресурсів, тому ще 4,3 трлн грн уряд розраховує отримати від міжнародних партнерів. Найбільше коштів — 4,89 трлн грн — планують спрямувати на безпеку й оборону.

На підтримку громад та енергетики передбачили 133,6 млрд грн, з яких 30,4 млрд грн — додаткова дотація громадам, що постраждали від війни. Частина запланованих доходів бюджету залишається під питанням: понад 131 млрд грн уряд зможе отримати лише за умови, що парламент підтримає запропоновані податкові зміни, зокрема підвищення ПДВ та акцизів на пальне.



Про основні показники проєкту бюджету у вересні повідомила народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

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