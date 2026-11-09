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9 листопада 2026, 14:54

Робота в Польщі: які галузі активно набирають працівників, а де тривають скорочення

Польський ринок праці демонструє ознаки стабілізації після тривалого скорочення зайнятості. Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від галузі: оборонна промисловість, машинобудування та виробництво електроніки нарощують персонал, тоді як автомобільна, меблева та легка промисловість продовжують скорочення. Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Польський ринок праці демонструє ознаки стабілізації після тривалого скорочення зайнятості.
Польський ринок праці демонструє ознаки стабілізації після тривалого скорочення зайнятості.
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У яких галузях Польщі найбільше зростає зайнятість

За розрахунками Gremi Personal, у третьому кварталі 2026 року найпомітніше збільшення чисельності працівників зафіксували у виробництві електроніки, транспортного та промислового обладнання.

Джерело: розрахунки Gremi Personal на основі GUS, III квартал 2026 року. Показники відображають зміну чисельності зайнятих, а не кількість відкритих вакансій.

Найбільше працівників серед зазначених промислових напрямів залучено у виробництві автомобілів — 194,7 тис. осіб. Однак за рік галузь втратила 6,7 тис. працівників.

Натомість у виробництві іншого транспортного обладнання, до якого належать залізнична, авіаційна, суднобудівна та окрема військова техніка, зайнятість зросла до 60,3 тис. осіб.

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Оборонні замовлення створюють нові робочі місця

Одним із чинників зростання зайнятості є державні інвестиції в оборонну промисловість.

Наприкінці жовтня три підприємства польського оборонного холдингу Polska Grupa Zbrojeniowa — Jelcz, Rosomak та Bumar-Łabędy — оголосили про інвестиції загальною вартістю майже 1,3 млрд злотих.

За інформацією Міністерства розвитку та технологій Польщі, реалізація проєктів передбачає створення понад 220 нових робочих місць.

У Gremi Personal зазначають, що такі інвестиції стимулюють попит насамперед на технічних спеціалістів і кваліфікований виробничий персонал.

Які зарплати у Польщі

За розрахунками Gremi Personal, середня місячна зарплата в польському бізнес-секторі у третьому кварталі становила 9 345 злотих брутто.

За рік вона зросла на 6,1%, або на 537 злотих.

Водночас офіційна статистика GUS підтверджує сповільнення зростання оплати праці: у вересні номінальні зарплати підвищилися на 5,9% у річному вимірі, тоді як інфляція сягнула 4,1%.

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За даними NBP, польські підприємства обережніше підходять до збільшення фонду оплати праці. Компанії насамперед прагнуть утримати ключових фахівців, а не проводити масове підвищення зарплат.

Що це означає для українців у Польщі

За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, попит на працівників стає більш вибірковим.

«Зниження попиту не означає, що кваліфікованих фахівців стало легше знайти», — зазначив він.

За його оцінкою, потреба в персоналі зберігається в оборонній промисловості, окремих напрямах машинобудування, логістиці, роздрібній торгівлі та HoReCa.

Для українців, які працюють або шукають роботу в Польщі, це означає різні перспективи залежно від професії. У логістиці та сфері послуг компанії продовжують використовувати гнучкі форми зайнятості, зокрема залучаючи іноземних працівників.

До кінця 2026 року Gremi Personal прогнозує подальшу стабілізацію зайнятості без масового розширення штатів. Водночас оборонні та інфраструктурні проєкти залишатимуться важливими джерелами попиту на кваліфіковані кадри.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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