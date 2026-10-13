Три групи, яких можуть торкнутися нові умови відстрочки: що відомо про зміни у мобілізації

В Україні обговорюють можливий перегляд підстав для відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю, людей, які мають родичів з інвалідністю, та тих, хто постійно доглядає за близькими. Також можуть змінити правила бронювання працівників і критерії визначення критично важливих підприємств. Омбудсман Дмитро Лубінець наголошує , що наразі йдеться лише про можливі законодавчі зміни, а не про ухвалений закон.

Нові правила мобілізації ще не ухвалили: що відомо про ситуацію з відстрочками та бронюванням

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В Україні обговорюють можливі зміни до законодавства про мобілізацію, які можуть вплинути на право окремих категорій громадян на відстрочку від призову, а також на правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Водночас остаточних рішень немає, а законопроєкт не надходив до Офісу омбудсмана.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не сприймати пропозиції щодо змін як уже ухвалені рішення та не робити передчасних висновків про можливе обмеження прав громадян.

«Йдеться про можливі законодавчі зміни, а не про ухвалений закон», — пише Лубінець.

Кого можуть торкнутися зміни у відстрочках

Серед пропозицій, які обговорюють у публічному просторі, — запровадження додаткових умов для отримання відстрочки батьками дітей з інвалідністю, громадянами, які мають родичів з інвалідністю, та людьми, які постійно доглядають за членами сім'ї.

Також можуть переглянути квоти на бронювання військовозобов'язаних працівників, зокрема на підприємствах оборонно-промислового комплексу й енергетики. Окремо йдеться про можливі зміни критеріїв, за якими підприємства визнають критично важливими.

За словами омбудсмана, оцінювати такі ініціативи до появи відповідних документів передчасно. Він зазначив, що Офіс омбудсмана не отримував законопроєкту, тому наразі не може надати йому офіційну правову оцінку.

«Захист прав дітей, зокрема дітей з інвалідністю, підтримка людей, які потребують постійного догляду, та їхніх родин — надзвичайно важливі», — йдеться у повідомленні.

Що каже омбудсман про можливі обмеження

Лубінець наголосив, що під час опрацювання відповідних документів особливу увагу приділятиме можливим ризикам для прав дітей з інвалідністю, людей, які потребують постійного догляду, та членів їхніх сімей. На його думку, нові вимоги не повинні призводити до необґрунтованого звуження прав людини.

Перегляд правил бронювання, за позицією омбудсмана, також має враховувати потреби оборони, безперервну роботу критичної інфраструктури та захист трудових прав. Критерії визначення критично важливих підприємств і квоти бронювання мають бути чіткими й передбачуваними.

Коли відповідні проєкти нормативно-правових актів надійдуть до Офісу омбудсмана, їх опрацюють у межах повноважень установи. За потреби Лубінець обіцяє надати правову оцінку запропонованим змінам.

Він також підкреслив, що забезпечення обороноздатності України має відбуватися з дотриманням Конституції та міжнародних стандартів у сфері прав людини.