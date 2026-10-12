ДТП без поліції: у Дії можна оформити Європротокол — що потрібно

Водії зможуть оформлювати Європротокол через застосунок Дія без ручного внесення основних даних. Інформацію про водія, автомобіль та страховий поліс застосунок підтягуватиме з реєстру МТСБУ. Після підписання документа в Дії можна буде також стежити за його статусом, йдеться у повідомленні «Дії».

Водії зможуть оформлювати Європротокол через застосунок Дія без ручного внесення основних даних.

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Коли можна скористатися Європротоколом

Оформлення доступне, якщо в ДТП беруть участь лише два автомобілі, немає травмованих, обидва водії мають чинні поліси ОСЦПВ, не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння та погоджуються щодо обставин аварії.

Що має бути в Дії

Для оформлення Європротоколу обидва водії мають одночасно мати в застосунку:

верифікований РНОКПП;

цифровий паспорт — ID-картку, закордонний паспорт або посвідку;

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу — як власник або належний користувач;

чинний поліс ОСЦПВ.

Після підписання Європротоколу документ можна буде відстежувати безпосередньо в застосунку.