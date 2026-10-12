Від рахунку до першого продажу: Cashalot і Ощадбанк спростили старт для підприємців

Зареєструвати ФОП та відкрити рахунок — лише перший крок на шляху ведення бізнесу. Далі потрібно підготуватися до першого продажу: організувати приймання оплат, фіскалізацію чеків, товарний облік, отримати електронний підпис.

Щоб підприємцю не довелося витрачати багато часу, коштів і зусиль, збираючи все це по частинах, Cashalot та Ощадбанк запустили спільну пропозицію «Легкий старт для бізнесу».

У ній поєднали банківські сервіси, еквайринг, програмну касу та товарний облік. До того ж підключення та налаштування ПРРО фахівці Cashalot беруть на себе без жодних додаткових оплат.

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Про що потрібно подбати бізнесу до першого продажу

Уявімо підприємця, який відкриває невеликий магазин, кав’ярню чи інший бізнес, що передбачає розрахунки з клієнтами.

До того як здійснити перший продаж, йому недостатньо просто відкрити рахунок. Потрібно ще:

— мати можливість приймати оплату карткою;

— проводити продажі через ПРРО;

— вести облік товарів і залишків;

— мати електронний підпис для роботи з електронними документами;

— налаштувати все це так, щоб система була готова до реальних сценаріїв роботи.

Саме ці завдання і закриває спільна пропозиція Cashalot та Ощадбанку.

Що пропонують підприємцям Cashalot та Ощадбанк

У межах «Легкого старту для бізнесу» діють такі умови:

-50% знижки на річну ліцензію Cashalot

ПРРО Cashalot — 1 200 грн замість 2400 грн;

Товарний облік — 600 грн замість 1200 грн;

підключення та налаштування ПРРО за 0 грн — фахівці Cashalot підготують програмну касу до роботи;

CloudKey на рік у подарунок — хмарний електронний підпис для роботи з електронними документами;

3 місяці обслуговування рахунку ФОП за 0 грн;

1,1% комісії за еквайринг на період дії пропозиції.

Тобто замість того, щоб окремо шукати банк з вигідними тарифами, сервіс для ПРРО, софт для товарного обліку і спеціаліста для налаштування каси, підприємець може пройти цей шлях у межах одного рішення.

А якщо рахунок в Ощадбанку вже є?

Підприємець, який уже має рахунок в Ощадбанку, але ще не користується Cashalot, також може отримати частину переваг цієї пропозиції за умови підключення еквайрингу Ощадбанку.

Йому доступні:

-50% знижки на ПРРО Cashalot та «Товарний облік»;

— безкоштовне підключення та налаштування програмної каси;

— CloudKey на рік у подарунок.

Не потрібно самостійно налаштовувати ПРРО

Для підприємця, який уперше запускає роздрібний бізнес, вибір програмної каси — не єдина задача. Потрібно зрозуміти, як її підключити та налаштувати під реальні сценарії роботи.

У межах пропозиції це завдання можна делегувати фахівцям Cashalot: вони допоможуть із підключенням і підготують ПРРО до роботи.

Тому «Легкий старт» — це не лише про знижку на програму. Це — можливість закрити кілька базових питань запуску бізнесу одним рішенням, не витрачаючи при цьому час на самостійне налаштування програмної каси.

Як скористатися пропозицією

Щоб підключити «Легкий старт для бізнесу», достатньо залишити заявку на спільному лендингу Cashalot та Ощадбанку. Фахівці з вами зв’яжуться і допоможуть швидко і просто пройти всі необхідні кроки до вашого першого самостійного продажу.

Пропозиція діє з 21 вересня до 31 грудня 2026 року.

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