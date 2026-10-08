Автогаз подорожчав одразу на 38 копійок: скільки коштує пальне 8 жовтня

У четвер, 8 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 2 копійки — до 89,17 грн/л, а дизельного пального — на 3 копійки, до 98,43 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».