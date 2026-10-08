У четвер, 8 жовтня, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла на 2 копійки — до 89,17 грн/л, а дизельного пального — на 3 копійки, до 98,43 грн/л. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
8 жовтня 2026, 18:16
Автогаз подорожчав одразу на 38 копійок: скільки коштує пальне 8 жовтня
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Як змінилися ціни
Середня ціна А-95 преміум становить 93,36 грн/л, що на 8 копійок менше, ніж днем раніше.
- Бензин А-95 подорожчав до 89,17 грн/л, А-92 — на 5 копійок, до 86,01 грн/л.
- Дизельне пальне коштує в середньому 98,43 грн/л.
- Найпомітніше за день подорожчав автогаз — одразу на 38 копійок, до 44,95 грн/л.
Таким чином, 8 жовтня більшість основних видів пального подорожчали, тоді як преміальний А-95 трохи знизився в ціні.
Джерело: Мінфін
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