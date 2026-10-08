100 млрд євро допомоги Україні: експерти з’ясували, куди насправді пішли гроші Німеччини

В червні німецький уряд повідомив про загалом 100 мільярдів євро , виділених на допомогу Україні від початку повномасштабної війни рф. Експерти з'ясували, що значна частка цих коштів залишилася в Німеччині, пише DW.

В червні німецький уряд повідомив про загалом 100 мільярдів євро, виділених на допомогу Україні від початку повномасштабної війни рф.

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Що кажуть експерти

Менше половини коштів, які німецький уряд подає як «білатеральну допомогу Україні», дійсно потрапили до України. Такого висновку дійшли експерти групи Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.

Зі 100 мільярдів євро, які, за даними Берліна, було виділено Києву за час повномасштабної війни росії проти України станом на червень 2026 року, в Україні осіли лише 41,7 мільярда, тобто 40 відсотків, ідеться у звіті інституту, оприлюдненому в четвер, 8 жовтня.

За даними Кільського інституту світової економіки, 7,4 мільярда євро становила невійськова допомога Україні. До неї належать гуманітарна допомога, екстрена енергетична допомога, а також фінансування відбудови українських органів влади.

Крім того, ця сума включає виплати на спеціальний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ), призначеного для України, а також полегшення боргового тягаря шляхом відтермінування обслуговування держборгу.

«Левова частка того, що федеральний уряд зараховує як цивільну допомогу „для“ України, насправді витрачається у Німеччині — для українок та українців, які тут живуть», — цитує інститут керівника експертної групи Ukraine Support Tracker Крістофа Требеша.

Згідно зі звітом, майже 27,5 мільярда євро було витрачено на соціальні виплати українським біженцям, понад 7,1 мільярда отримали німецькі землі та громади як компенсацію за надання житла та підтримки біженцям, іще 1,3 мільярда євро пішли на експортні та інвестиційні гарантії німецьким підприємствам.

«Ці гроші не допомагають українському уряду оборонятися від російських атак. Зрештою, у випадку соціальних витрат на сирійських біженців ми ж не говоримо про «білатеральну допомогу для Сирії», — каже Требеш.

40 відсотків військової допомоги — гарантії на майбутнє

Крім невійськової допомоги, за даними федерального уряду Німеччини, 57,6 мільярда євро зі 100 становить військова допомога Києву.

За підрахунками Кільського інституту, з бюджетів Німеччини за останні роки випливає близько 22,7 мільярда євро допомоги з 2022 по 2025 роки. Тоді як у бюджеті на 2026 рік закладено ще 11,6 мільярда євро на військову допомогу Україні, йдеться у повідомленні. Іще 22 мільярда євро — це гарантована чи запланована допомога в майбутньому.

Загалом фахівці Кільського інституту нарахували 56,3 мільярда виділеної чи обіцяної військової допомоги Києву з 2022 року, а це на 1,3 мільярда менше, ніж сума, яку називає німецький уряд. «Таким чином, 40 відсотків із названої військової допомоги — це лише гарантії на майбутнє», — зазначають в інституті.

Фахівці Ukraine Support Tracker критикують німецький уряд за «дедалі менш упорядковану» комунікацію щодо допомоги Україні. «Німеччина є однозначно найбільшим донором України в Європі, — каже Требеш і водночас додає: — Сума в 100 мільярдів євро вводить в оману, якщо подається як „білатеральна допомога для України“. Це прикро, особливо з огляду на те, що Німеччина так багато робить».

Аналіз обсягів допомоги Україні, за даними Кільського інституту, ускладнює той факт, що з червня 2025 року — після того як до влади в Берліні прийшов уряд Фрідріха Мерца — деталі військової підтримки Києва більше не оприлюднюються. За часів канцлера Олафа Шольца німецький уряд вів перелік наданої Україні військової допомоги, який постійно оновлювався.