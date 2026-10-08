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8 жовтня 2026, 15:15

Індія скоротила закупівлі російської нафти до мінімуму з березня 2022 року

Індійські нафтопереробні компанії скорочують закупівлі російської нафти з поставкою у листопаді через різке зростання цін на Urals і посилення конкуренції з боку Китаю. Індійські покупці дедалі частіше повертаються до нафти з країн Близького Сходу, пише Bloomberg.

Індійські нафтопереробні компанії скорочують закупівлі російської нафти з поставкою у листопаді через різке зростання цін на Urals і посилення конкуренції з боку Китаю.
Індійські нафтопереробні компанії скорочують закупівлі російської нафти з поставкою у листопаді через різке зростання цін на Urals і посилення конкуренції з боку Китаю.
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Яка вартість російської нафти

Ціна російської нафти Urals із завантаженням у Балтійському морі зросла до премії понад $10 за барель до Brent. Раніше цей сорт продавався зі значним дисконтом, але тепер його ціна майже зрівнялася з близькосхідними сортами, за словами співрозмовників агентства.

Через це індійські НПЗ звертаються до постачальників із Перської затоки. Частина російських вантажів, які раніше могли бути доступними для Індії, зараз пропонується китайським незалежним нафтопереробникам.

«Зростання імпорту російської нафти Китаєм протягом останніх місяців посилило конкуренцію за ці барелі, які інакше були б доступні індійським НПЗ», — сказав старший менеджер Kpler Суміт Рітолія. За його словами, це частково повʼязано зі скороченням доступу Китаю до іранської нафти.

Частка росії в імпорті нафти Індії знизилася приблизно до 35% у вересні з максимуму в 56% у липні, за даними Kpler. Середні поставки російської нафти за чотири тижні до 4 жовтня становили близько 310 000 барелів на добу — це найнижчий показник із березня 2022 року.

Водночас поставки з Близького Сходу зростають. Потоки через Ормузьку протоку відновилися приблизно до 80% довоєнного рівня, за оцінкою гендиректора Shell Ваєля Савана. Для індійських НПЗ близькосхідна нафта має додаткову перевагу через коротші маршрути та нижчі витрати на транспортування на тлі різкого зростання ставок на танкерні перевезення.

Одним із факторів для індійських НПЗ залишається ризик американських санкцій і тарифних заходів проти покупців російської нафти. Водночас співрозмовники Bloomberg зазначають, що нинішнє скорочення закупівель повʼязане насамперед з економікою угод: російська нафта втратила цінову перевагу над альтернативними поставками.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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