Греція планує запровадити 10% податок на прибуток від криптовалют

Греція готується запровадити 10% податок на приріст капіталу від операцій із криптовалютами. Відповідний законопроєкт уже винесений на громадське обговорення. Про це повідомляє Сoindesk.

Греція готується запровадити 10% податок на приріст капіталу від операцій із криптовалютами.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Документ планують подати до парламенту в листопаді. Наразі йдеться саме про законодавчу пропозицію, а не про вже чинний податок.

Прибутки до 500 євро хочуть звільнити від податку

Згідно з проєктом, прибуток від криптовалют у розмірі до 500 євро на рік не оподатковуватиметься.

Із суми, що перевищує цей поріг, пропонується стягувати 10% податку на приріст капіталу.

Грецька влада поки не оприлюднила прогнозів щодо того, скільки коштів новий податок може принести бюджету.

Грецький крипторинок складно оцінити

Однією з проблем для влади залишається оцінка реального масштабу криптовалютного ринку країни.

За даними Reuters, значна частина грецьких інвесторів користується платформами, зареєстрованими за межами Греції, тому точний обсяг операцій визначити складно.

Ставка буде однією з нижчих у ЄС

Запропоновані 10% є відносно низькою ставкою порівняно з іншими країнами Євросоюзу.

У Німеччині, Франції та Італії податкове навантаження на приріст капіталу від криптоактивів становить або може становити понад 25%, залежно від конкретного режиму та умов.

Європейські країни поступово наближають оподаткування криптовалют до правил, які вже діють для традиційних інвестиційних активів, зокрема акцій. Це відображає дедалі більшу роль криптовалют у приватних інвестиційних портфелях.