Чому золото дорожчає не під час кожної кризи: BIS назвав ключовий чинник

Загострення геополітичних конфліктів не гарантує зростання цін на золото. Реакція дорогоцінного металу на війни та міжнародні потрясіння значною мірою залежить від доступності грошей на фінансових ринках. Про це йдеться у дослідженні Рафаеля Герри та Габріеля Зельпо , опублікованому в жовтні 2026 року в серії BIS Working Papers.

Загострення геополітичних конфліктів не гарантує зростання цін на золото.

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Найбільше золото дорожчає тоді, коли геополітичні ризики зростають, а інвестори мають достатньо ліквідності для його купівлі. Такого висновку дійшли економісти Банку міжнародних розрахунків (BIS).

Коли золото найбільше виграє від геополітичних ризиків

Автори проаналізували щомісячні дані із січня 1990 року до березня 2026 року, щоб з'ясувати, як ціни на золото реагують на геополітичні потрясіння залежно від стану фінансових ринків.

Дослідники розділили геополітичні ризики на дві категорії: загрози, зокрема побоювання початку війни, та фактичні події — початок або ескалацію конфліктів.

З'ясувалося, що найсильніше золото реагує на такі потрясіння за м'яких фінансових умов, коли інвестори мають доступ до фінансування та не стикаються з гострим дефіцитом ліквідності.

За розрахунками авторів, коли посилення геополітичних ризиків збігається з м'якими фінансовими умовами, шок геополітичних загроз підвищує дохідність золота приблизно на 1,3% у місяць його виникнення. У разі фактичних геополітичних потрясінь накопичений ефект сягає 1,2% через три місяці.

Обидві оцінки стосуються статистично визначеного шоку розміром в одне стандартне відхилення. Тобто ці цифри не означають, що кожна нова війна або загострення конфлікту автоматично додає золоту 1,2−1,3% вартості.

Чому золото може не дорожчати навіть під час війни

Золото традиційно вважається захисним активом, до якого інвестори звертаються в періоди підвищеної невизначеності. Проте під час фінансових криз попит на нього може стримувати дефіцит ліквідності.

Якщо інвесторам терміново потрібні гроші для погашення боргів, покриття збитків або внесення додаткового забезпечення за відкритими позиціями, вони змушені продавати активи. І золото не є винятком.

За жорстких фінансових умов позитивна реакція цін на золото на геополітичні потрясіння, як встановили дослідники, здебільшого втрачає статистичну значущість.

Таким чином, навіть різке зростання геополітичної напруженості не обов'язково супроводжується подорожчанням дорогоцінного металу. Важливо не лише те, наскільки високим є попит на захисні активи, а й чи мають інвестори кошти для їх придбання.

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Що впливає на золото сильніше: ліквідність чи відсоткові ставки

Автори дослідження також перевірили, чим саме пояснюється залежність цін на золото від фінансових умов.

Один із можливих механізмів — доступність кредитування та ліквідності. Коли залучати фінансування простіше, інвестори мають більше можливостей перерозподіляти капітал на користь золота у відповідь на геополітичні ризики.

Інший механізм пов'язаний із відсотковими ставками. Оскільки золото не приносить відсоткового доходу, зниження ставок за депозитами та облігаціями зменшує альтернативну вартість володіння ним.

Однак результати дослідження свідчать, що саме доступність фінансування має переконливіше статистичне підтвердження. Вплив альтернативної вартості володіння золотом виявився менш однозначним.

Як на ціни золота впливають центральні банки

Окремо економісти BIS дослідили роль центральних банків, які останніми роками залишаються важливими покупцями золота.

Виявилося, що їхня реакція залежить від характеру геополітичного потрясіння.

Після посилення геополітичних загроз центральні банки можуть нарощувати чисті закупівлі золота. За оцінками авторів, позитивна реакція проявляється приблизно через п'ять місяців після такого шоку.

Натомість після фактичних геополітичних потрясінь дослідники зафіксували скорочення чистих закупівель, яке проявляється приблизно через п'ять-шість місяців.

Отже, попит центральних банків впливає на ринок золота, але сам по собі не пояснює його цінової реакції на геополітичні події.

Що це означає для інвесторів

Результати дослідження свідчать, що геополітичні ризики не варто розглядати як самостійний індикатор майбутнього зростання цін на золото.

Для оцінки перспектив дорогоцінного металу важливо враховувати також ситуацію з ліквідністю, доступність кредитування та загальні фінансові умови.

За достатньої ліквідності посилення геополітичної напруженості може стимулювати попит на золото та підтримувати його котирування. Натомість за дефіциту фінансування навіть високий рівень ризиків не гарантує зростання цін.

Дослідження пояснює, чому золото по-різному реагує на геополітичні кризи, однак не дає підстав прогнозувати його майбутню дохідність лише на основі новин про міжнародні конфлікти.