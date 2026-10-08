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8 жовтня 2026, 10:45

У Німеччині з’явився тариф на світло спеціально для геймерів

У Німеччині муніципальна енергетична компанія запропонувала окремий тариф на електроенергію для геймерів. Пропозиція під назвою meinGAMING орієнтована на користувачів потужних ПК, кількох ігрових систем та стримерів. Про це пише ComputerBase.

У Німеччині муніципальна енергетична компанія запропонувала окремий тариф на електроенергію для геймерів.
У Німеччині муніципальна енергетична компанія запропонувала окремий тариф на електроенергію для геймерів.
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Три варіанти тарифу

Тариф передбачає три профілі споживання.

Casual Gamer розрахований на тих, хто грає щонайменше 10 годин на тиждень. Орієнтовне річне споживання для такого профілю становить 2500 кВт·год.

Pro Gamer призначений для активніших гравців із потужними комп’ютерами, кількома системами, а також для стримерів. Для них орієнтир становить 3500 кВт·год на рік.

Найбільший пакет — Gaming Households — розрахований на сім'ї або спільні домогосподарства, де грають двоє чи більше людей. Для них передбачено близько 5000 кВт·год річного споживання.

Кому тариф може бути вигідним

Особливість пропозиції — відносно висока фіксована плата, але нижча ціна за кожну кВт·год.

Тому вигідність такого тарифу залежить насамперед від загального річного споживання електроенергії домогосподарством, а не лише від часу, проведеного за іграми.

Гарантія ціни може діяти до 24 місяців.

Скільки електроенергії може споживати потужний ПК

За наведеним прикладом, комп’ютер із відеокартою RTX 5090 та процесором Core Ultra 9 285K за умови близько 30 годин гри на тиждень може споживати приблизно 1100 кВт·год на рік.

Якщо врахувати ще й монітор, річне споживання може перевищити 1200 кВт·год.

Саме тому енергокомпанія розглядає активних геймерів як окрему групу споживачів із підвищеним попитом на електроенергію.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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