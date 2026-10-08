Майже 2 млрд євро за чотири роки: скільки житла українці придбали в Іспанії

За 2022−2025 роки громадяни України здійснили в Іспанії 14 399 угод із придбання житла. Понад половина припала на Валенсійську автономну спільноту, а 38% усіх угод зосереджено в провінції Аліканте. Про це йдеться в аналізі експерта із нерухомості Коста-Бланка Віталія Котенка з посиланням на дані Генеральної ради нотаріату Іспанії за 2022−2025 роки.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«У 2022 році українці здійснили 2 708 угод, у 2023-му 3 337, у 2024-му 4 135, у 2025-му 4 219. За чотири роки річна кількість придбань зросла приблизно на 56%. У 2025 році це в середньому 11−12 об'єктів житла щодня», зазначає Котенко.

Дані за 2026 рік до цієї статистики ще не входять.

Більше половини угод припало на один регіон

Найбільша концентрація українських покупців припадає на Валенсійську автономну спільноту. Із 14 399 придбань 8 211 здійснено саме тут. Це 57% усіх українських угод із житлом в Іспанії.

За розрахунками на основі нотаріальних даних, загальна вартість придбаного українцями житла в регіоні становить близько €1,01 млрд:

5 517 угод у провінції Аліканте, приблизно €712 млн;

2 297 у провінції Валенсія, приблизно €261 млн;

397 у провінції Кастельйон, майже €37 млн.

Таким чином, 38,3% усіх українських придбань житла в Іспанії припало лише на провінцію Аліканте.

Станом на 30 червня 2026 року в провінції Аліканте офіційно проживав 62 831 громадянин України, близько 18% усіх українців із чинними документами на проживання в Іспанії.

Періоди цих показників різні, тому за ними не можна визначати частку українців, які мають власне житло. Проте концентрація угод помітна. Частка Аліканте в придбанні житла більш ніж удвічі перевищує частку провінції в українському населенні Іспанії.

Де саме купують

У 2025 році українці придбали 298 об'єктів житла в місті Аліканте, 122 в Оріуелі, 89 у Бенідормі, 50 у Вільяхойосі, по 42 у Кальпе та Санта-Полі.

У Бенідормі за підсумками року українці стали найчисленнішою групою іноземних покупців житла, здійснивши 89 угод.

Середня сума української угоди в провінції Аліканте за 2022−2025 роки становила близько €129 тис.

Віталій Котенко пояснює, чому ця цифра суттєво відрізняється від цін, які сьогодні бачить покупець новобудови на півночі Коста-Бланки.

«Провінція Аліканте об'єднує дуже різні ринки. Саме місто Аліканте велике, університетське, з великим фондом вторинного житла. Є Торрев'єха, Оріуела та інші міста зі своєю структурою пропозиції. Водночас на півночі Коста-Бланки є райони, де активно будують нове житло і ціни зовсім інші. Тому середня цифра по провінції не показує, скільки коштує типова новобудова біля Бенідорма», пояснює Котенко.

Середня сума угоди українського покупця також зростала. У IV кварталі 2025 року в провінції Аліканте вона становила вже близько €160 тис.

Хто стоїть за 14 399 угодами

Станом на 30 червня 2026 року чинні документи на проживання в Іспанії мали 353 009 громадян України. Із них 262 782 перебували під тимчасовим захистом.

При цьому майже 79% угод із житлом у 2022−2025 роках здійснили резиденти Іспанії: 11 370 проти 3 029 угод нерезидентів.

Тимчасовий захист і статус резидента не суперечать один одному. Людина може перебувати під тимчасовим захистом і водночас бути резидентом Іспанії. Так само ці дані нічого не говорять про походження коштів на придбання житла.

«Серед моїх клієнтів є люди, які продали нерухомість в Україні, є підприємці з капіталом, сформованим ще до переїзду. Частина продовжує вести бізнес в Україні, частина працює на міжнародному ринку. За паспортом чи статусом резидента джерело коштів визначити неможливо», — каже Котенко.

Тому за 14 399 угодами стоять люди з різними доходами, джерелами капіталу та життєвими обставинами.

Що купують українці з більшими бюджетами

Офіційні дані дозволяють побачити кількість і вартість угод, але не показують, за якими критеріями люди обирають житло.

У практиці Котенка, який працює з новобудовами на півночі Коста-Бланки, бюджети частини українських клієнтів значно вищі за середні показники по провінції.

Одна з таких локацій, Фінестрат. Це муніципалітет у провінції Аліканте, який межує з Бенідормом. За межами регіону його назва відома значно менше, хоча останніми роками тут активно розвивається нове житлове будівництво.

У 2026 році типовий бюджет запиту серед українських клієнтів Котенка на нові апартаменти у Фінестраті становить близько €400 тис., на сучасні вілли від €700 тис.

Ці цифри стосуються окремого сегмента покупців новобудов і не характеризують усіх українців, які придбавають житло в Іспанії.

«Серед покупців із більшим бюджетом багато людей, які до переїзду жили в сучасних комплексах Києва та інших великих міст. Вони звикли до панорамних вікон, сучасних інженерних систем, благоустрою, закритої території, місць для спорту і відпочинку. Частина продовжує працювати онлайн, тому потрібне нормальне робоче місце, а в деяких комплексах є коворкінги. Для сімей із дітьми важлива закрита територія, де дитина може сама піти до басейну, на спортивний або дитячий майданчик», розповідає Котенко.

Старий житловий фонд не завжди відповідає таким вимогам. Тому покупці, які мають більший бюджет і шукають саме сучасний формат житла, частіше розглядають новобудови.

Цим частково пояснюється різниця між середніми €129 тис. по провінції Аліканте та значно вищими бюджетами частини українських покупців новобудов.

Чому обирають Коста-Бланку

Клімат і море були перевагами Коста-Бланки задовго до 2022 року. За останні роки додався ще один фактор: тут сформувалася велика українська громада.

За спостереженнями Котенка, у Фінестраті, Бенідормі та сусідніх містах українська мова стала частиною повсякденного життя. У школах навчаються українські діти, працюють українські лікарі, стоматологи, майстри, тренери та інші фахівці. З'явилися ресторани, пекарні, спортивні секції та побутові сервіси.

«Після переїзду людям потрібно заново вирішувати звичайні питання: школа, лікар, спорт для дітей, побут. Коли поруч є люди, до яких можна звернутися українською, адаптуватися простіше. Особливо сім'ям із дітьми», каже Котенко.

Для людей, які опинилися в іншій країні через війну, це має цілком практичне значення. Не потрібно починати абсолютно все з нуля, а дітям простіше потрапити в середовище, де вони не почуваються єдиними іноземцями.

Що показують ці €2 млрд

За чотири роки українці здійснили в Іспанії 14 399 угод із житлом орієнтовною вартістю €1,8−1,9 млрд. Більше половини припало на Валенсійську автономну спільноту.

Але придбання житла в Іспанії не означає автоматичного рішення залишитися тут назавжди.

Частина українців живе між двома країнами. Частина перевезла сім'ї до Іспанії, але продовжує працювати або вести бізнес в Україні. Для когось житло в Іспанії стало рішенням на період, тривалість якого у 2022 році неможливо було передбачити.

Нотаріальна статистика фіксує угоду, але не причину її здійснення і не подальші плани людини.

Тому €1,8−1,9 млрд показують масштаб придбання українцями житла в Іспанії, але не відповідають на питання, скільки з цих людей пов'язують із нею своє майбутнє. Для багатьох відповідь досі залежить від того, коли і якою буде можливість повернутися додому.