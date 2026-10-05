У Києві «шахеди» збиватимуть з допомогою ШІ: встановлено 12 автоматичних турелей

У Києві встановили 12 автоматичних турелей, призначених для боротьби з реактивними ударними безпілотниками типу «Шахед». Надалі кількість таких систем планують збільшувати. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом «Флеш».

У Києві встановили 12 автоматичних турелей, призначених для боротьби з реактивними ударними безпілотниками типу «Шахед».

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Йдеться про українське технологічне рішення, яке використовує кулеметне озброєння та елементи штучного інтелекту для виявлення і ураження повітряних цілей.

Турелей буде більше

За наданою інформацією, встановлення таких систем у столиці продовжуватиметься.

Основне завдання турелей — посилити захист міста від ударних дронів, зокрема їхніх реактивних модифікацій.

Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки

На тлі посилення протиповітряного захисту жителям столиці нагадують про необхідність дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Зокрема, не слід перебувати біля вікон. Під час загрози варто користуватися укриттями та виконувати офіційні рекомендації щодо безпеки.