У Києві зафіксували масштабні перебої з інтернетом: пошкоджені дата-центри

У Києві виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів. Зокрема, про проблеми зі зв’язком повідомили «Павутина» та UTELS. Про це йдеться у повідомленнях провайдерів в соцмережах.

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Що відомо

У «Павутині» повідомили про масштабну аварію після ворожого обстрілу, внаслідок якого було пошкоджено один із дата-центрів. Через це частина абонентів може залишитися без інтернет-зв'язку. Фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням мережі.

В UTELS також зазначили, що внаслідок чергової ворожої атаки був пошкоджений дата-центр у Києві, де розміщене основне обладнання провайдера. Наразі воно знеструмлене, через що можливі перебої в роботі мережі та відсутність послуг у частини абонентів.

Аварійні бригади провайдера вже працюють на місці та відновлюють обладнання і мережу. «Павутина» та UTELS закликали абонентів поставитися до ситуації з розумінням.