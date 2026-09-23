У Києві виникли перебої в роботі частини інтернет-провайдерів. Зокрема, про проблеми зі зв’язком повідомили «Павутина» та UTELS. Про це йдеться у повідомленнях провайдерів в соцмережах.
23 вересня 2026, 14:38
У Києві зафіксували масштабні перебої з інтернетом: пошкоджені дата-центри
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
У «Павутині» повідомили про масштабну аварію після ворожого обстрілу, внаслідок якого було пошкоджено один із дата-центрів. Через це частина абонентів може залишитися без інтернет-зв'язку. Фахівці працюють над якнайшвидшим відновленням мережі.
В UTELS також зазначили, що внаслідок чергової ворожої атаки був пошкоджений дата-центр у Києві, де розміщене основне обладнання провайдера. Наразі воно знеструмлене, через що можливі перебої в роботі мережі та відсутність послуг у частини абонентів.
Аварійні бригади провайдера вже працюють на місці та відновлюють обладнання і мережу. «Павутина» та UTELS закликали абонентів поставитися до ситуації з розумінням.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1