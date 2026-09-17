Міняєте USDT на гривню? Що перевірити в обміннику, поки гроші ще у вас

Найдорожчі помилки під час обміну криптовалюти люди роблять не в касі, а раніше: коли натискають «Надіслати». Транзакцію в блокчейні не скасуєш, тому все, що варто знати про обмінник , треба з'ясувати до переказу. Ми працюємо в обміннику MW Exchange і зібрали тут питання, які самі поставили б будь-якому сервісу, зокрема й нам.

Коли курс стає вашим

Курс на головній сторінці показує лише порядок цін. Для вас важить інша цифра: та, що з'являється в заявці, коли ви її створили. У нормального обмінника вона не змінюється певний час, і цей час вказано в правилах або прямо у формі.

Буває й так: на сайті одна цифра, а менеджер у Telegram пише «курс уточнимо, коли монети надійдуть». У цей момент ваші USDT уже в обмінника, і сперечатися про курс пізно. Якщо до переказу вам не можуть назвати точну суму, яку ви отримаєте, варто зупинитися.

Чи вистачить обміннику грошей на вашу суму

Резерв показує, скільки гривень, доларів чи монет обмінник може видати за конкретним напрямком просто зараз. Відкриті сервіси публікують його на сайті й на моніторингах, поруч із лімітами на одну заявку.

Для двохсот доларів резерв не важливий. Для двадцяти тисяч — дуже: якщо резерв менший, доведеться чекати, поки його поповнять. Великий обмін краще погодити заздалегідь, разом із датою. Якщо резерв на моніторингу відрізняється від резерву на сайті обмінника, спитайте підтримку чому. Пояснення зазвичай просте, а за відповіддю видно, як підтримка працює.

USDT буває різним

На цьому новачки втрачають найбільше. USDT існує в кількох мережах, найчастіше в TRC20 (Tron) та ERC20 (Ethereum). Назва монети однакова, а адреси різні. Якщо надіслати USDT у мережі TRC20 на адресу для ERC20, обмінник не отримає їх звичайним способом. Іноді кошти вдається повернути, часто ні.

Перевірка займає пів хвилини. Мережа в заявці має збігатися з мережею, яку ви обрали на біржі чи в гаманці. Адреса в мережі Tron починається з літери T, в Ethereum — з 0x. Після вставки звірте перші й останні символи адреси: деякі шкідливі програми непомітно підміняють скопійований текст.

Відгуки читайте з найгірших

П'ять зірок мало про що кажуть. Відкрийте найгірші відгуки й подивіться уважно. На що скаржиться людина: обмін затримали на годину чи гроші зникли? Обмінник відповів по суті чи шаблоном «зверніться в підтримку»? Чи є продовження на кшталт «питання вирішили» або «кошти повернули»?

Незадоволені клієнти бувають у всіх. Насторожувати має низка однакових історій, на які ніхто не відповів. Зважайте й на те, де ви читаєте відгуки. На Мінфіні, наприклад, відгук можуть не врахувати в рейтингу, якщо автор не підтвердив, що справді був клієнтом компанії.

«Без перевірок» — привід насторожитися

Легальний обмінник перевіряє, звідки прийшли монети: чи не проходили вони через шахрайські схеми, міксери або санкційні адреси. Тому інколи клієнта просять пояснити походження коштів або обмін ненадовго зупиняють. Це неприємно, але так працює кожен сервіс, який збирається працювати довго.

Важливіше, чи написано в правилах, що буде далі: скільки триває розгляд, які документи можуть попросити, за яких умов кошти повертають. Якщо монети прийшли від незнайомих людей через P2P, спитайте про перевірку ще до обміну.

Готівку видають у касі

Для обміну на готівку є просте правило: гроші видають в офісі з адресою, у погоджений час. Велику суму касі треба підготувати, тому про неї попереджають за кілька годин або за день.

Якщо вам пропонують зустрітися біля метро чи в машині, просять спершу надіслати криптовалюту, а готівку обіцяють передати через кур'єра, або в останній момент змінюють адресу, краще відмовтеся. Навіть якщо курс вигідний. Особливо якщо курс вигідний.

Питання від банку ще не проблема

Якщо гривню за криптовалюту ви отримуєте на картку, банк може спитати, звідки гроші. Цього вимагає закон про фінансовий моніторинг.

Про поріг 400 000 грн чули майже всі, але розуміють його часто неправильно. Стаття 20 Закону № 361-IX вимагає обов'язкового моніторингу операції на таку суму, тільки якщо є додаткова ознака, наприклад готівка або переказ за кордон. Водночас операцію, яка не схожа на ваші звичні, банк може вважати підозрілою за будь-якої суми.

Найкращий захист — документи. Зберігайте виписки з біржі, історію купівлі криптовалюти, підтвердження заявок в обміннику. Якщо банк надішле запит, вам не доведеться відновлювати історію з пам'яті.

Перед переказом Сума до отримання вже вказана в заявці.

Резерву вистачає на вашу суму.

Мережу й адресу звірено.

На погані відгуки обмінник відповідає по суті.

У правилах пояснено, що буде, якщо кошти затримають на перевірці.

Готівку видають в офісі за адресою.

Виписки з біржі збережено.

Як це працює в MW Exchange

Ми намагаємося, щоб відповіді на всі ці питання клієнт бачив ще до заявки. Курс фіксується в момент створення заявки, резерви й ліміти за кожним напрямком опубліковані на сайті. Готівкові гривні й долари видаємо в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та Чернівцях, а час візиту менеджер погоджує з вами заздалегідь. Походження монет ми перевіряємо ще до вашого приїзду до каси. Якщо виникнуть питання, ви дізнаєтеся про них заздалегідь, а не на місці.