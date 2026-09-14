У понеділок, 14 вересня, середній курс долара подорожчав на 1 копійки в купівлі і на 3 копійку у продажу. Ціна Євро у купівлі залишилася тією ж самою, а у продажу — подорожчала на 3 копійки.
14 вересня 2026, 10:51
Курс валют 14 вересня: долар та євро подорожчали
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,34−44,80 грн. Євро купують за 51,44 грн, а продають за 52,06 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,80, євро — 51,91−52,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,48/44,51 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,83/52,10 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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