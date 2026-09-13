«Плаття помсти» принцеси Діани виставлять на аукціон

Чорну сукню принцеси Діани з відкритими плечима, яку преса охрестила «платтям помсти», вперше за 29 років виставлять на аукціон. Торги відбудуться 9 грудня 2026 року у Нью-Йорку. Попередня оцінка лоту складає від $150 тисяч до $300 тисяч, випливає з інформації на сайті Sotheby's.

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Що відомо про сукню

Сукню створила дизайнерка грецького походження Христина Стамболіан. Воно пошито із чорного шовкового крепу. Його відрізняють перехрещений плісирований ліф, відкриті плечі, асиметрична шифонова спідниця, що облягає, і шлейф, що спадає збоку. Довжина сукні становить 77 см, обхват грудей — 78 см, талії — 74 см, стегон — 82 см.

У 1997 році Діана виставила сукню на благодійний аукціон Christie's разом із 78 іншими вбраннями. Виручка від торгів була спрямована організаціям, які допомагали людям із раком та СНІДом. Сукню продали за 39 098 фунтів стерлінгів, або приблизно $65 тисяч за курсом тодішнього. Його купили подружжя Брідж і Грем Маккензі з Шотландії, які володіли франшизою Body Shop у Глазго. З того часу сукня залишалася у сім'ї Маккензі.

Нинішня власниця Брідж Маккензі прийняла рішення виставити сукню на торги після смерті чоловіка. Частина виручки, як очікується, спрямують NHS Lothian Charity на користь Royal Edinburgh Hospital. Разом із сукнею продається рідкісний екземпляр каталогу аукціону 1997 року, підписаний Діаною та Стамболіан.

Чому його назвали «платтям помсти»

«Плаття помсти — найсильніша річ, яку будь-коли носила Діана», — вважає Джастін Пікарді, автор книги Fashioning the Crown: Story of Power, Conflict and Couture (цитата з Financial Times).

Щоб зрозуміти значення цього вбрання, потрібно повернутися до вечора 29 червня 1994 року, коли журнал Vanity Fair проводив благодійну вечерю у лондонській галереї Serpentine. Діана з'явилася перед фотокамерами у чорній коктейльній сукні з відкритими плечима, доповнивши образ намистом із кількох ниток перлів із великим овальним сапфіром. Як зазначає FT, цей образ був набагато сміливішим за звичний стиль принцеси: сукня була короткою, облягаючою і без бретелів. Проте легендарним його зробили обставини того вечора.

Король Петербурзької біржі і просто Штігліц

Діана розлучилася з тоді ще принцом Чарльзом у грудні 1992 року, хоча офіційно подружжя ще не розлучилося. У вечір заходу з телебачення показали документальний фільм Charles: The Private Man, the Public Role («Чарльз: приватна людина, публічна роль»), у якому Чарльз зізнався у подружній невірності. Діана заздалегідь дізналася зміст програми і розуміла, що за її нарядом і поведінкою стежитимуть уважніше, ніж будь-коли.

Вона збиралася одягнути більш консервативну сукню Valentino, проте модний будинок передчасно повідомив про це пресу. Тоді принцеса зробила сміливіший вибір і одягла сукню Крістіни Стамболіан, яка вже знаходилася в її гардеробі.

Діана замовила це вбрання в 1991 році, але спочатку вважала фасон надто відвертим. Того вечора сукня виявилася ідеальним вибором. За оцінкою FT, принцеса випромінювала впевненість та сучасну елегантність і була зовсім не схожа на колишню скромну дівчину з британського вищого суспільства, яку преса прозвала «сором'язливою Ді».

Газета The Sun проголосила, що «помста — це шик», посприявши появі у сукні його майбутньої назви. З того часу ідея після хворобливого розлучення надіти максимально ефектне вбрання міцно увійшла до масової культури як символ гордості та непокірності — особливо якщо людина вважає, що з нею повелися несправедливо, пише FT.

«По-справжньому культових суконь та образів дуже мало, і це один із них. На той момент її стиль став непідвладним часу, вічним — повною протилежністю її пишній весільній сукні 1981 року», — каже Пікарді.

На думку Пікарді, легенда про це вбрання пов'язана не тільки з самою сукнею, але і з упевненістю Діани та її розкутою манерою триматися. Вона зазначає, що представниці королівської родини такого високого рангу рідко носять маленькі чорні сукні. Вибравши таке вбрання, принцеса звернулася до спадщини Коко Шанель, яка стала втіленням сучасної незалежної жінки і перетворила маленьку чорну сукню на символ сили та свободи. Насамперед чорний колір переважно асоціювався з жалобою.

«Ця універсальна історія зрозуміла кожному. Її послання виходить далеко за межі королівської історії та порушення встановлених правил. Йдеться про те, як постояти за себе та зуміти сяяти навіть у такий важкий момент», — каже керівник міжнародного напряму моди та сумок Sotheby's Морган Халімі.

Предмети-єдинороги

Однією з найдорожчих суконь, колись проданих на аукціоні, стала розшита кристалами «гола» сукня, в якій Мерилін Монро в 1962 році виконала Happy Birthday для Джона Кеннеді. У 2016 році мережа музеїв Ripley's Believe It or Not придбала його за $4,8 млн. Нову хвилю уваги сукня отримала після того, як Кім Кардаш'ян одягла її на бал Met Gala у 2022 році.

У липні 2025 року оригінальна сумка Hermès Birkin Джейн Біркін була продана за 8,6 млн євро, ставши найдорожчим модним аксесуаром, колись проданим на аукціоні в Європі. Сумку придбав гендиректор компанії з перепродажу предметів розкоші Valuence Holdings Сінсуке Сакімото.