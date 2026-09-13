Revolut передала шахраям історію біткоїн-операцій клієнтів

Фінансова компанія Revolut передала шахраям особисті дані клієнтів та історію транзакцій з біткоїном за підробленим запитом від імені держоргану. Про це пише Сoindesk.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Що сталося

Лист надійшов із справжнього урядового домену, повідомив анонімний блокчейн-дослідник ZachXBT.

Зловмисники отримали доступ до офіційної електронної пошти неназваного державного відомства і від його імені надіслали Revolut екстрений запит на розкриття даних.

Оскільки лист надійшов із справжнього урядового домену, він пройшов перевірку і був прийнятий співробітниками за справжнє.

В результаті атаки шахраї отримали відомості про великих власників першої криптовалюти. У виток увійшли скани паспортів, селфі для верифікації, домашні адреси, електронна пошта, номери телефонів, банківські реквізити та виписки за рахунками, уточнив ZachXBT без згадки про назву держвідомства та точної кількості постраждалих.

Що із коштами клієнтів

Представники Revolut підтвердили інцидент та заявили, що кошти клієнтів не постраждали. Джерело підробленого запиту заблокували, а інформацію про атаку передали правоохоронним органам.

Раніше компанія Malwarebytes Labs попередила про нову фішингову схему, коли зловмисники створюють підроблені сайти для перевірки криптовалютних адрес на відповідність вимогам протидії відмиванню грошей (AML).