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13 вересня 2026, 11:16

Готівковий ринок пригальмував: купівля валюти знизилася, але дефіцит лишається високим

Активність населення на готівковому валютному ринку за тиждень мінімально знизилася. Це відбулося переважно через менш активну позицію покупців валюти. Про це свідчать дані валютного ринку, які проаналізував фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Активність населення на готівковому валютному ринку за тиждень мінімально знизилася.

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Що змінилося за тиждень

За тиждень середньодобова купівля валюти населенням знизилася на 0,4% — до $96,2 млн. Водночас середньодобовий продаж валюти зріс на 0,1% — до $67,1 млн.

У результаті дефіцит операцій населення з готівковою валютою знизився на 1,3% — до $29,1 млн. Це все ще дуже значні рівні, які на 20% вищі за середні показники цього року.

Чому активність могла знизитися

Аналітик зазначає, що частину коливань можна пояснити статистичним ефектом, оскільки попередній тиждень містив оновлення місячних даних.

Крім того, після масованих обстрілів населення активніше купує товари першої потреби та ліки на випадок можливої тимчасової відсутності частини товарів.

Це може тимчасово зменшувати обсяг вільних коштів, які люди спрямовують на купівлю валюти.

Очікування залишаються підвищеними

Попри невелике зниження активності, девальваційні та інфляційні очікування населення залишаються підвищеними.

Дефіцит операцій із готівковою валютою все ще перебуває на значних рівнях.

Поточний показник на 20% вищий за середні значення цього року.

Міжбанк

За тиждень, середньодобова купівля валюти знизилась на 9,3% до дев’яти тижневого мінімуму — 385,6млн дол. Пропозиція відкотилась на 7,3% до 3х тижневого мінімуму — 221,7млн дол.

Дефіцит по клієнтських операціях на міжбанку знизився на 11,3% до 163,9 млн дол.

Дефіцит та інтервенції НБУ

Сумарний чистий попит знизився на 10% до 193 млн дол на добу. Це все ще на 30% вище середніх рівнів цього року.

Інтервенції НБУ синхронно знизились на 10% до середньодобових 238,8 млн дол. А всього інтервенції становили 1194 млн дол.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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