Російські атаки по інфраструктурі можуть коштувати бюджету 70 млрд грн — Корецький

Через удари по інфраструктурі до державного бюджету може не надійти близько 70 млрд грн податкових надходжень. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна .

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Втрати бюджету

«Ми очікуємо (станом на два тижні назад): близько 70 мільярдів гривень може не надійти до державного бюджету податкових надходжень у зв'язку з атаками», — розповів очільник уряду.

Корецький зауважив, що ці підрахунки були зроблені два тижні тому, а удари по українському бізнесу продовжуються щодня.

«Але справедливості заради бізнес (за що щира вдячність всім: малому, середньому бізнесу, великому бізнесу) продовжують працювати, відновлюватись. Рівно, так само як і українці, які після нічних обстрілів нічних йдуть на роботу, створюють податки, ВВП, економіку, за що безмежна щира вдячність всім, хто тримається вже п'ятий рік війни», — додав він.

Атаки на бізнес

Нагадаємо, росіяни активізували удари по українському бізнесу. Під ударами опиняються склади, логістичні центри, заводи, торгові центри та навіть АЗС.

Минулого тижня під ворожим обстрілом опинилася тютюнова фабрика у Прилуках. Через удар підприємство зупинилося.

Напередодні ворог атакував завод компанії Coca-Cola під Києвом. Це одне з найбільших виробництв безалкогольних напоїв у Європі.

Також після російського удару зупинився завод олії «Олейна» у Дніпрі. Підприємство також належить американській компанії.