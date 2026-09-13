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13 вересня 2026, 9:00

Один день війни коштує Україні майже $200 млн: чому витрати різко зросли

Один день війни станом на вересень 2026 року коштує для України $190 млн. Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа під час заходу Ялтинської європейської стратегії (YES), організованого Фондом Віктора Пінчука, передає LIGA.net.

Один день війни станом на вересень 2026 року коштує для України $190 млн.

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Війна стає дорожчою

«Війна стає дорожчою. У 2024 році, коли я виступала на YES, один день війни коштував $140 млн. Цього року він коштує $190 млн», — сказала вона.

За словами Підласої, на це є низка причин, зокрема інфляція і збільшення чисельності армії.

Також, за її словами, стало більше родин, які потребують державної підтримки, оскільки втратили на війні близьких людей. Окрім цього, Україна потребує більше зброї, зокрема далекобійної.

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Вона наголосила: війна стала настільки дорогою, що Україна вже не може повністю самостійно покрити свою частину видатків на неї, як було до цього.

Водночас за перші вісім місяців року надходження до бюджету виявилися на $1,35 млрд меншими за очікувані показники, причому чверть цих втрат припала саме на серпень.

«Головною причиною цього є те, що росія навмисне атакує індустрії, які генерують бюджетні надходження: зерновий коридор, морські порти та металургійні заводи. І це не те, що можна швидко відновити», — заявила політикиня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Игорь УА
Игорь УА
13 вересня 2026, 10:13
#
Витрати виросли, бо етнічна ОПГ яка зараз дорвалася до бюджетних потоків, збирається ставить на лижі в свій Ізраіль, треба встигнути набити кишені.
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