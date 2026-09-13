Один день війни коштує Україні майже $200 млн: чому витрати різко зросли

Один день війни станом на вересень 2026 року коштує для України $190 млн. Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа під час заходу Ялтинської європейської стратегії (YES), організованого Фондом Віктора Пінчука, передає LIGA.net .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Війна стає дорожчою

«Війна стає дорожчою. У 2024 році, коли я виступала на YES, один день війни коштував $140 млн. Цього року він коштує $190 млн», — сказала вона.

За словами Підласої, на це є низка причин, зокрема інфляція і збільшення чисельності армії.

Також, за її словами, стало більше родин, які потребують державної підтримки, оскільки втратили на війні близьких людей. Окрім цього, Україна потребує більше зброї, зокрема далекобійної.

Читайте також: Бюджет 2026: оборона забрала $1,4$ трлн грн, а міжнародна допомога покрила лише третину видатків

Вона наголосила: війна стала настільки дорогою, що Україна вже не може повністю самостійно покрити свою частину видатків на неї, як було до цього.

Водночас за перші вісім місяців року надходження до бюджету виявилися на $1,35 млрд меншими за очікувані показники, причому чверть цих втрат припала саме на серпень.

«Головною причиною цього є те, що росія навмисне атакує індустрії, які генерують бюджетні надходження: зерновий коридор, морські порти та металургійні заводи. І це не те, що можна швидко відновити», — заявила політикиня.