Саудівська Аравія перекрила ключовий нафтопровід

Міністерство енергетики Саудівської Аравії через атаки з боку союзних Ірану сил як запобіжний захід перекрило найважливіший нафтопровід країни — «Схід — Захід», також відомий як Petroline. Про це пише Oninvest.

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У чому важливість турбопроводу

Цей 1200-кілометровий трубопровід проходить через весь Аравійський півострів територією Саудівської Аравії — від нафтового родовища Абкайк до Янбу на Червоному морі.

Під час війни на Близькому Сході він служив обхідним шляхом для постачання нафти з королівства, коли прохід танкерів через Ормузьку протоку став складним, пишуть Bloomberg і CNBC.

Роботу нафтопроводу, за інформацією саудівського відомства, було зупинено ще напередодні, у четвер. Цього ж дня CNN із посиланням на двох неназваних американських чиновників повідомив, що Petroline був уражений невідомим снарядом.

У Міненерго підтвердили інформацію про подію: внаслідок атак поранення отримали кілька людей, розповіли у відомстві у X. Тепер на місці працюють аварійні бригади; вони вживають заходів щодо забезпечення безпеки трубопроводу та оцінюють його стан.

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CNN напередодні писав, що після атак пожежа сталася на двох насосних станціях, розташованих поряд із трубопроводом. Ці дані також підтверджували знімки місця подій.