Після закриття міжбанку в п'ятницю, 11 вересня, курс долара піднявся на 4 копійки у купівлі та на 2 у продажу, євро зросло на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу.
11 вересня 2026, 17:57
Міжбанк закрився зростанням долара та євро
Валютний ринок
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Відкриття 11 вересня
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Закриття 11 вересня
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Зміни
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44,44/44,49
|
44,48/44,51
|
4/2
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51,60/51,64
|
51,65/51,66
|
5/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,33−44,83 грн. Євро купують за 51,44 грн., а продають за 52,09 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,88, євро — 51,95−52,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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