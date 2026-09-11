Долар зміцнюється, золото відновлюється: що змінилося на ринках після даних про інфляцію

Як по відомляє Bloomberg, у серпні споживчі ціни у США зросли на 0,4% за місяць і на 3,4% у річному вимірі. Базовий CPI, без урахування продуктів харчування та енергоносіїв, підвищився на 0,3% за місяць і 2,4% за рік.

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Енергоносії подорожчали на 2,1%, житло — на 0,3%, тоді як ціни на продукти практично не змінилися.

Висока інфляція посилює тиск на Федеральну резервну систему. Ринки після публікації даних підвищили оцінку ймовірності підняття ставки на 25 базисних пунктів на засіданні 15−16 вересня — приблизно до 85%.

Для економіки це означає ризик дорожчого кредитування для населення та бізнесу. Водночас вищі ставки можуть стримувати попит і поступово знижувати інфляційний тиск.

Долар, золото, біткоїн та акції

Після публікації статистики реакція ринків була змішаною.

Долар зберіг сильні позиції. Індекс DXY перебував біля 99,17 пункту, підтриманий очікуваннями жорсткішої політики ФРС.

Золото після попереднього падіння відновилося: ціна зросла приблизно на 0,7%, до $4344 за тройську унцію. Водночас очікування підвищення ставок обмежують потенціал дорогоцінного металу.

Біткоїн залишався поблизу недавніх мінімумів — близько $77 214 напередодні публікації статистики.

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Фондовий ринок напередодні даних перебував під тиском. 10 вересня S&P 500 знизився на 0,6%, Nasdaq — на 0,7%, Dow Jones — на 0,6%. Після публікації CPI ф'ючерси на американські індекси підросли приблизно на 0,6%.

Таким чином, головним наслідком свіжої статистики стало посилення очікувань щодо жорсткішої політики ФРС. Це підтримує долар і доходності держоблігацій, водночас створюючи додатковий тиск на ризикові активи.