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11 вересня 2026, 13:25

Майже кожен третій ФОП працює в ритейлі: скільки підприємців у сфері

Як повідомляє Opendatabot, в Україні станом на початок вересня 2026 року працює 659,1 тис. ФОПів у сфері роздрібної торгівлі. Це майже третина всіх підприємців країни.

Як повідомляє Opendatabot, в Україні станом на початок вересня 2026 року працює 659,1 тис.

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Після скорочення у 2025 році кількість бізнесів у ритейлі знову почала зростати. За вісім місяців 2026 року відкрилося на 8 196 ФОПів більше, ніж закрилося.

Чим займаються підприємці

Найбільше ФОПів — 208 тис. (32%) — торгують у неспеціалізованих магазинах. Ще 159,9 тис. (24%) працюють на ринках і з лотків.

Через інтернет та інші форми торгівлі поза магазинами працюють 107,4 тис. підприємців (16%). Ще 82,8 тис. ФОПів продають різні товари у спеціалізованих магазинах, а 47,6 тис. — продукти, напої та тютюнові вироби.

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Найбільше підприємців у роздрібній торгівлі зареєстровано на Дніпропетровщині — 46,4 тис. Далі йдуть Одещина (44,5 тис.), Київ (43,9 тис.), Львівщина (40,7 тис.) та Харківщина (40,6 тис.).

Водночас у попередні роки динаміка була нестабільною. У 2021, 2022 та 2025 роках ФОПів у роздрібній торгівлі закривалося більше, ніж відкривалося. Найбільше скорочення зафіксували у 2022 році — тоді закрилося майже на 25 тис. підприємців більше, ніж відкрилося.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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