У п'ятницю, 11 вересня, середній курс долара подешевшав на 8 копійок в купівлі та 8 копійки у продажу. Ціна Євро у купівлі подешевшала 7 копійок, а продажу — на 8 копійок.
11 вересня 2026, 10:55
Курс валют 11 вересня: долар та євро подешевшали
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,32−44,82 грн. Євро купують за 51,46 грн, а продають за 52,12 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,65−44,85, євро — 51,91−52,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,44/44,49 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,62/51,66 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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