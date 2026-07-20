Українцям розширили доступ до ліків: у програму додали 260 нових препаратів

Програма реімбурсації «Доступні ліки» розширилася вдруге від початку 2026 року. До неї додано ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, ще 87 — з частковою доплатою. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

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Які ліки додали до списку

Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів (статини й антикоагулянти), а також для лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму.

Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби.

Оновлений перелік лікарських засобів доступний на сайті НСЗУ

Нагадаємо

Від початку дії програми реімбурсації «Доступні ліки» у 2019 році нею вже скористалися 6,43 млн українців. Лише за перші два квартали 2026 року за програмою лікарські засоби отримали понад 2,56 млн пацієнтів, а аптеки погасили 9,6 млн електронних рецептів.

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Станом на липень 2026 року програма охоплює 1038 позицій. Серед них — 771 лікарський засіб, 172 комбіновані лікарські засоби, 59 препаратів інсуліну та 36 найменувань медичних виробів, зокрема тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові.