Центробанки готуються знову підвищувати ставки: які країни вже почали

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 вересня 2026, 11:20

Центробанки готуються знову підвищувати ставки: які країни вже почали

Світові центробанки знову зміщують акцент у бік жорсткішої монетарної політики. Як пише Reuters, причина — поєднання стійкої інфляції, високої економічної активності та нового стрибка цін на енергоносії через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Світові центробанки знову зміщують акцент у бік жорсткішої монетарної політики.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


10 вересня Європейський центральний банк підвищив ставку на 25 базисних пунктів — до 2,5%. Регулятор одночасно погіршив прогноз щодо інфляції: тепер очікується, що у 2027 році вона становитиме 2,5%, а не 2,3%, як прогнозувалося раніше.

На цьому тлі інвестори дедалі більше закладають нові підвищення ставок у найбільших розвинених економіках.

Чому центробанки знову посилюють політику

Головним новим фактором стали енергоносії. Через загострення війни на Близькому Сході ціни на нафту перевищили $100 за барель, створивши ризик нового інфляційного імпульсу. 10 вересня Brent піднімався приблизно до $108,6 за барель.

Для центробанків це проблема подвійного характеру: дорожча енергія безпосередньо збільшує інфляцію, водночас тривалий енергетичний шок може пригальмувати економічне зростання.

Додатковим фактором для США залишаються сильний ринок праці та стійка інфляція. У Японії тиск посилюється через слабку єну та зростання внутрішніх цін.

Які країни можуть підвищити ставки

Серед країн G10 найбільш виразний сигнал щодо подальшого посилення політики зараз подають:

  • Єврозона — ЄЦБ уже підвищив ставку до 2,5% і ринки очікують ще одного підвищення до кінця року.

  • Австралія — ставка вже становить 4,35% після трьох підвищень цього року. Нове рішення можливе наприкінці вересня через сильніші за очікування інфляційні дані.

  • Норвегія — ставка 4,25%. Ринки очікують ще одного підвищення на 25 б.п. до кінця року.

  • США — ринки оцінюють імовірність підвищення ставки ФРС на найближчому засіданні більш ніж у 50% після сильних даних щодо зайнятості та інфляції.

  • Нова Зеландія — ставка вже піднята до 2,75%, а ринки очікують ще одного підвищення цього року.

  • Канада — Банк Канади поки залишив ставку без змін, але його керівник Тіфф Маклем заявив про можливість кількох підвищень, якщо інфляція залишатиметься високою.

  • Швеція — ставка становить 1,75%. Хоча Риксбанк поки займає м'якшу позицію, ринки також очікують підвищення до кінця року.

  • Японія — Банк Японії, за очікуваннями, може підняти ставку до 1,25% уже 18 вересня. За прогнозом економістів Reuters, до другого кварталу 2027 року вона може досягти 1,75%.

Найменша ймовірність швидкого переходу до жорсткішої політики залишається у Швейцарії. Її центробанк, як очікується, збереже ставку на рівні 0%, оскільки сильний франк стримує імпортовану інфляцію.

Читайте також: ЄЦБ підвищив ставку до 2,5% через новий сплеск інфляції


Європа опинилася в центрі нового інфляційного ризику

Рішення ЄЦБ стало одним із головних сигналів для глобальних ринків. Після підвищення ставки прибутковість державних облігацій у Європі різко зросла: дохідність 10-річних паперів Німеччини досягла найвищого рівня з 2011 року.

Goldman Sachs, Citigroup та Barclays уже очікують ще одного підвищення ставки ЄЦБ у грудні. За даними LSEG, ринок оцінював імовірність такого кроку майже у 94%.

Для бізнесу це означає дорожче кредитування, а для урядів — зростання вартості обслуговування боргу. Водночас надто швидке підвищення ставок може посилити ризик уповільнення економіки.

Таким чином, світова економіка знову наближається до складного сценарію: центробанкам доводиться боротися з інфляцією саме в той момент, коли високі ціни на енергоносії одночасно створюють загрозу для економічного зростання

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 57 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами