Центробанки готуються знову підвищувати ставки: які країни вже почали

Світові центробанки знову зміщують акцент у бік жорсткішої монетарної політики. Як пише Reuters, причина — поєднання стійкої інфляції, високої економічної активності та нового стрибка цін на енергоносії через загострення конфлікту на Близькому Сході.

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10 вересня Європейський центральний банк підвищив ставку на 25 базисних пунктів — до 2,5%. Регулятор одночасно погіршив прогноз щодо інфляції: тепер очікується, що у 2027 році вона становитиме 2,5%, а не 2,3%, як прогнозувалося раніше.

На цьому тлі інвестори дедалі більше закладають нові підвищення ставок у найбільших розвинених економіках.

Чому центробанки знову посилюють політику

Головним новим фактором стали енергоносії. Через загострення війни на Близькому Сході ціни на нафту перевищили $100 за барель, створивши ризик нового інфляційного імпульсу. 10 вересня Brent піднімався приблизно до $108,6 за барель.

Для центробанків це проблема подвійного характеру: дорожча енергія безпосередньо збільшує інфляцію, водночас тривалий енергетичний шок може пригальмувати економічне зростання.

Додатковим фактором для США залишаються сильний ринок праці та стійка інфляція. У Японії тиск посилюється через слабку єну та зростання внутрішніх цін.

Які країни можуть підвищити ставки

Серед країн G10 найбільш виразний сигнал щодо подальшого посилення політики зараз подають:

Єврозона — ЄЦБ уже підвищив ставку до 2,5% і ринки очікують ще одного підвищення до кінця року.

Австралія — ставка вже становить 4,35% після трьох підвищень цього року. Нове рішення можливе наприкінці вересня через сильніші за очікування інфляційні дані.

Норвегія — ставка 4,25%. Ринки очікують ще одного підвищення на 25 б.п. до кінця року.

США — ринки оцінюють імовірність підвищення ставки ФРС на найближчому засіданні більш ніж у 50% після сильних даних щодо зайнятості та інфляції.

Нова Зеландія — ставка вже піднята до 2,75%, а ринки очікують ще одного підвищення цього року.

Канада — Банк Канади поки залишив ставку без змін, але його керівник Тіфф Маклем заявив про можливість кількох підвищень, якщо інфляція залишатиметься високою.

Швеція — ставка становить 1,75%. Хоча Риксбанк поки займає м'якшу позицію, ринки також очікують підвищення до кінця року.

Японія — Банк Японії, за очікуваннями, може підняти ставку до 1,25% уже 18 вересня. За прогнозом економістів Reuters, до другого кварталу 2027 року вона може досягти 1,75%.

Найменша ймовірність швидкого переходу до жорсткішої політики залишається у Швейцарії. Її центробанк, як очікується, збереже ставку на рівні 0%, оскільки сильний франк стримує імпортовану інфляцію.

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Європа опинилася в центрі нового інфляційного ризику

Рішення ЄЦБ стало одним із головних сигналів для глобальних ринків. Після підвищення ставки прибутковість державних облігацій у Європі різко зросла: дохідність 10-річних паперів Німеччини досягла найвищого рівня з 2011 року.

Goldman Sachs, Citigroup та Barclays уже очікують ще одного підвищення ставки ЄЦБ у грудні. За даними LSEG, ринок оцінював імовірність такого кроку майже у 94%.

Для бізнесу це означає дорожче кредитування, а для урядів — зростання вартості обслуговування боргу. Водночас надто швидке підвищення ставок може посилити ризик уповільнення економіки.

Таким чином, світова економіка знову наближається до складного сценарію: центробанкам доводиться боротися з інфляцією саме в той момент, коли високі ціни на енергоносії одночасно створюють загрозу для економічного зростання