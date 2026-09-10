НБУ прогнозує додатковий тиск на ціни, але не бачить інфляції вище 10%

Посилення російських атак на бізнес, транспорт і логістику матиме додатковий проінфляційний ефект, однак Національний банк наразі не прогнозує прискорення інфляції вище 10% до кінця року. Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив в інтерв'ю Українському радіо .

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Прогнози НБУ

За його словами, через посилення російських обстрілів підприємства з часом почнуть перекладати на ціни витрати, пов'язані з відновленням виробництва, перебудовою логістики та забезпеченням виробничих процесів.

«Скоріш за все буде додатковий проінфляційний ефект, і ми його оцінюємо до того, який ми вже запроєктували десь на рівні 0,4−0,6%», — сказав Пишний.

Водночас він зазначив, що НБУ оцінює частку логістичних витрат у ціні товарів приблизно у 8%, а їхній вплив на інфляцію буде розтягнутий у часі.

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«Ми не відчуємо драматичного ефекту. Але так, інфляція дещо прискориться. Ми бачимо, що проінфляційна динаміка може додати від 0,4 до 0,6% у відповідному річному вимірі», — зазначив голова Нацбанку.

За його словами, з урахуванням липневого макропрогнозу та поточних оперативних даних регулятор наразі не очікує пришвидшення інфляції вище 10% до кінця року.

«Ми не прогнозуємо пришвидшення інфляції вище 10%», — наголосив Пишний.

Він додав, що Національний банк перегляне макропрогноз у жовтні та за потреби реагуватиме на зміну економічної ситуації.

Підтримка бізнесу

Пишний також зазначив, що НБУ вже запровадив два пакети регуляторних послаблень для підтримки бізнесу, який постраждав від посилення обстрілів, та працює над третім. Зокрема, регулятор розширив можливості використання застави для залучення фінансування та запровадив інші тимчасові послаблення.

Крім того, важливим напрямком спільної роботи НБУ, уряду та інших органів влади він назвав напрацювання механізмів страхування воєнних ризиків.

«Зараз напрацьовуємо бачення того, якою повинна бути ефективна модель убезпечення страхових ризиків. Простіше кажучи, страхування воєнних ризиків. Тому що одномоментно все матеріалізувалося і це створило додатковий тиск. Через це нам треба зараз переосмислити існуючі моделі і дати швидкі рішення, а також рішення на середньострокову перспективу, які врахують і здатність страхового ринку покрити цю потребу, і можливості від наших міжнародних партнерів забезпечити ці ризики відповідними покриттями», — зауважив Пишний.