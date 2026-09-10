НБУ прогнозує додатковий тиск на ціни, але не бачить інфляції вище 10%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 вересня 2026, 19:45

НБУ прогнозує додатковий тиск на ціни, але не бачить інфляції вище 10%

Посилення російських атак на бізнес, транспорт і логістику матиме додатковий проінфляційний ефект, однак Національний банк наразі не прогнозує прискорення інфляції вище 10% до кінця року. Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив в інтерв'ю Українському радіо.

Посилення російських атак на бізнес, транспорт і логістику матиме додатковий проінфляційний ефект, однак Національний банк наразі не прогнозує прискорення інфляції вище 10% до кінця року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогнози НБУ

За його словами, через посилення російських обстрілів підприємства з часом почнуть перекладати на ціни витрати, пов'язані з відновленням виробництва, перебудовою логістики та забезпеченням виробничих процесів.

«Скоріш за все буде додатковий проінфляційний ефект, і ми його оцінюємо до того, який ми вже запроєктували десь на рівні 0,4−0,6%», — сказав Пишний.

Водночас він зазначив, що НБУ оцінює частку логістичних витрат у ціні товарів приблизно у 8%, а їхній вплив на інфляцію буде розтягнутий у часі.

Читайте також: Логістика під ударами: НБУ прогнозує зростання інфляції

«Ми не відчуємо драматичного ефекту. Але так, інфляція дещо прискориться. Ми бачимо, що проінфляційна динаміка може додати від 0,4 до 0,6% у відповідному річному вимірі», — зазначив голова Нацбанку.

За його словами, з урахуванням липневого макропрогнозу та поточних оперативних даних регулятор наразі не очікує пришвидшення інфляції вище 10% до кінця року.

«Ми не прогнозуємо пришвидшення інфляції вище 10%», — наголосив Пишний.

Він додав, що Національний банк перегляне макропрогноз у жовтні та за потреби реагуватиме на зміну економічної ситуації.

Підтримка бізнесу

Пишний також зазначив, що НБУ вже запровадив два пакети регуляторних послаблень для підтримки бізнесу, який постраждав від посилення обстрілів, та працює над третім. Зокрема, регулятор розширив можливості використання застави для залучення фінансування та запровадив інші тимчасові послаблення.

Крім того, важливим напрямком спільної роботи НБУ, уряду та інших органів влади він назвав напрацювання механізмів страхування воєнних ризиків.

«Зараз напрацьовуємо бачення того, якою повинна бути ефективна модель убезпечення страхових ризиків. Простіше кажучи, страхування воєнних ризиків. Тому що одномоментно все матеріалізувалося і це створило додатковий тиск. Через це нам треба зараз переосмислити існуючі моделі і дати швидкі рішення, а також рішення на середньострокову перспективу, які врахують і здатність страхового ринку покрити цю потребу, і можливості від наших міжнародних партнерів забезпечити ці ризики відповідними покриттями», — зауважив Пишний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Delaware и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами