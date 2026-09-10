Після закриття міжбанку четвер, 10 вересня, курс долара впав на 21 копійку у купівлі та на 19 у продажу, євро впало на 39 копійок у купівлі та 36 копійок у продажу.
10 вересня 2026, 17:49
Міжбанк закрився падінням долара та євро
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Валютний ринок
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Відкриття 10 вересня
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Закриття 10 вересня
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Зміни
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44,65/44,68
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44,44/44,49
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21/19
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52,01/52,03
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51,62/51,67
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39/36
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,40−44,88 грн. Євро купують за 51,63 грн, а продають за 52,28 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,65−44,78, євро — 51,95−52,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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