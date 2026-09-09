Новий Volkswagen ID. Polo розкупили ще до появи в салонах: черга вже на 10 місяців

Компанія Volkswagen зафіксувала високий попит на новий доступний електрохетчбек ID. Polo у Європі. Автовиробник уже зібрав понад 30 тис. замовлень на модель. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Квоти розкупили

Попит на новинку виявився настільки високим, що всі доступні квоти на всі комплектації були розпродані. Черга на доставку Volkswagen ID. Polo розтягнулася щонайменше на 10 місяців.

Покупці активно бронювали електромобіль ще до тест-драйвів і навіть до появи моделі в автосалонах.

Що привабило покупців

Одним із головних стимулів попиту стала ціна.

Базова версія Trend стартує від 24 995 євро, що робить ID. Polo одним із доступніших електромобілів Volkswagen для європейського ринку.

Характеристики базової версії

У початковій комплектації електромобіль оснащується батареєю ємністю 37 кВт·год.

Заявлений запас ходу становить до 334 км.

Де виробляють Volkswagen ID. Polo

Volkswagen ID. Polo виробляють на іспанському заводі в Мартореллі.

Модель побудована на платформі MEB+, яку Volkswagen використовує для нового покоління електромобілів.