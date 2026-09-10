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10 вересня 2026, 15:53

Trezor попередив про фішингову атаку після злому поштового провайдера

Виробник криптогаманців Trezor повідомив про фішингову атаку після злому свого поштового провайдера. Зловмисники почали розсилати клієнтам компанії електронні листи від імені Trezor із темою «Critical Security Alert: STM32 Entropy Vulnerability», повідомила компанія в Х.

Виробник криптогаманців Trezor повідомив про фішингову атаку після злому свого поштового провайдера.

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У компанії наголосили, що ці повідомлення не надсилалися Trezor, попри те, що вони можуть приходити з офіційного домену та виглядати справжніми.

Що сталося

За даними Trezor, поштовий провайдер компанії зазнав злому.

Після цього клієнти почали отримувати електронні листи з нібито критичним попередженням про безпеку.

У таких повідомленнях містяться посилання, за якими користувачів можуть намагатися змусити перейти шахраї.

Що кажуть у Trezor

У Trezor заявили, що лист із назвою «Critical Security Alert: STM32 Entropy Vulnerability» є фішинговою атакою. Компанія закликала користувачів не переходити за посиланнями з таких повідомлень.

Чому атака небезпечна

Особливість цієї фішингової кампанії в тому, що листи можуть надходити з офіційного домену Trezor.

Саме це робить їх більш переконливими для користувачів, які звикли перевіряти адресу відправника перед відкриттям листа.

Один із користувачів повідомив, що після перевірки домену перейшов за посиланням у листі та помітив спробу завантаження файлу на телефон.

Що робити користувачам

Користувачам криптогаманців Trezor варто ігнорувати підозрілі листи, навіть якщо вони виглядають як офіційні.

Не слід переходити за посиланнями, завантажувати файли або вводити seed-фразу, паролі чи інші дані на сторінках, відкритих із таких повідомлень.

Для перевірки інформації потрібно користуватися лише офіційними каналами Trezor.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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