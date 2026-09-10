«Нафтогаз» шукає нового керівника: до конкурсу долучать ЄБРР

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» заявила про рішення провести відкритий конкурс на посаду голови правління. До відбору залучать міжнародну компанію з пошуку топменеджерів, а конкурс проходитиме за підтримки та координації з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У компанії заявили, що процедура має забезпечити незалежний відбір кандидатів за професійними критеріями відповідно до стандартів корпоративного управління ОЕСР.

Читайте також: Нафтогаз просить погодити реструктуризацію євробондів на 1,1 млрд євро

До конкурсу керуватиме Федоренко



До завершення конкурсу обов’язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко, якого наглядова рада призначила в.о. після переходу Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра.

За словами Корецького, оптимальним варіантом було б призначити нового керівника після завершення осінньо-зимового періоду 2026/27.