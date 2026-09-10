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10 вересня 2026, 14:10

Оскаржувати штрафи можна безкоштовно — Конституційний суд

Конституційний Суд України встановив, що Закон «Про судовий збір» не передбачає сплати судового збору за подання позову про оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення. Це стосується також відповідних апеляційних скарг. Таке рішення Другий сенат КСУ ухвалив 9 вересня 2026 року у справі за конституційною скаргою Володимира Лопушанського.

Конституційний Суд України встановив, що Закон «Про судовий збір» не передбачає сплати судового збору за подання позову про оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення.

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Що розглядав Конституційний Суд

КСУ розглядав питання конституційності окремих положень статті 4 Закону України «Про судовий збір».

Йшлося про справу щодо судового збору у справах про адміністративні правопорушення. Суддею-доповідачем у справі був Олександр Водянніков.

Позиція суду

Конституційний Суд виходив із того, що право на судовий захист охоплює реальний і дієвий доступ до правосуддя.

Особливого значення ця гарантія набуває у спорах між людиною і державою, коли особа звертається до суду для захисту від застосованого до неї публічно-владного примусу.

КСУ наголосив, що оскарження постанови про адміністративне правопорушення є реалізацією права на судове оскарження актів органів публічної влади, гарантованого частиною другою статті 55 Конституції України.

Чому судовий збір не справляється

Суд проаналізував структуру та зміст Закону «Про судовий збір» і дійшов висновку, що законодавець передбачив лише один спеціальний випадок справляння збору у сфері адміністративної відповідальності.

Йдеться про ситуацію, коли суд ухвалює постанову про накладення адміністративного стягнення.

Водночас закон не встановлює окремого обов’язку сплачувати судовий збір за оскарження постанови про адміністративне правопорушення.

Що було в судовій практиці

КСУ звернув увагу, що обов’язок сплачувати судовий збір у таких справах виник у судовій практиці на підставі правової позиції Великої Палати Верховного Суду.

Йдеться про постанову від 18 березня 2020 року у справі № 543/775/17.

Конституційний Суд наголосив, що обов’язок сплачувати судовий збір і розмір його ставки мають визначатися саме законом.

Яке рішення ухвалив КСУ

Конституційний Суд визнав такими, що відповідають Конституції України, оскаржувані положення Закону «Про судовий збір», але надав їм конституційно узгоджене тлумачення.

За цим тлумаченням, ці норми не передбачають справляння судового збору у справах про оскарження постанов про накладення адміністративного стягнення.

Водночас конституційне провадження щодо пункту 5 частини другої статті 4 Закону «Про судовий збір» було закрито через неприйнятність конституційної скарги.

Що це означає

Рішення КСУ фактично підтверджує: людина, яка оскаржує постанову про адміністративне стягнення, не повинна сплачувати судовий збір, якщо такий обов’язок прямо не встановлений законом.

Це посилює гарантії доступу до правосуддя у спорах із державою, зокрема коли йдеться про оскарження адміністративних штрафів чи інших постанов про адмінстягнення.

Рішення мають оприлюднити на офіційному сайті Конституційного Суду 10 вересня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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