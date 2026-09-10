У четвер, 10 вересня, середній курс долара подорожчав на 5 копійок в купівлі та 4 копійки у продажу. Ціна Євро у купівлі залишилася тією ж самою, а у продажу подорожчало на 6 копійок.
10 вересня 2026, 11:11
Курс валют 10 вересня: долар та євро знову подорожчали
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,40−44,90 грн. Євро купують за 51,53 грн, а продають за 52,20 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,81−44,85, євро — 51,91−52,14 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,65/44,68 грн/$. Торги євро проходять на рівні 52,00/52,25 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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