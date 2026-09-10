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10 вересня 2026, 9:05

Apple представила iPhone Duo — перший складаний iPhone

Перший складаний смартфон Apple отримав два дисплеї, процесор A20 Pro, підтримку Apple Pencil і ціну від $1999 у США. Попередні замовлення відкриють 16 жовтня, а продажі розпочнуться 23 жовтня, пише Межа.

Перший складаний смартфон Apple отримав два дисплеї, процесор A20 Pro, підтримку Apple Pencil і ціну від $1999 у США.

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Як виглядає новинка

iPhone Duo отримав 5,4-дюймовий зовнішній і 7,6-дюймовий внутрішній дисплеї Super Retina XDR. У розкладеному стані це найтонший iPhone в історії компанії, хоча точну товщину корпуса виробник не назвав.

Зовнішній екран пропонує 90% площі дисплея iPhone 18 Pro. Внутрішній екран на 50% більший за дисплей iPhone 18 Pro Max і є найбільшим серед усіх iPhone. Обидві панелі мають однакове співвідношення сторін: 1:1,4 у складеному та 1,4:1 у розкладеному положенні.

Дисплеї підтримують ProMotion, Always-On і пікову яскравість 3000 ніт надворі. Внутрішня панель отримала нанотекстуроване матове покриття, яке зменшує відблиски та робить складку менш помітною.

Камера FaceTime розташована під внутрішнім дисплеєм і залишається непомітною, коли не використовується. Зовнішня фронтальна камера Center Stage міститься у правому верхньому куті.

Інтерфейс iOS 27 адаптується до положення пристрою. Панель Dock, системні елементи й навігація у застосунках розташовуються збоку, щоб залишити більше вертикального простору. Dynamic Island також отримав вертикальне оформлення біля краю дисплея.

До кінця року смартфон отримає підтримку Apple Pencil з USB-C на обох дисплеях. Для розблокування використовується Touch ID у бічній кнопці, також пристрій можна розблокувати за допомогою Apple Watch.

За продуктивність відповідає 2-нм процесор A20 Pro із шестиядерним CPU, семиядерним GPU та двома 16-ядерними блоками Neural Engine. Система охолодження містить спеціальну випарну камеру, а акумулятори розміщені в обох половинах корпуса.

Основна камера складається із 48-Мп модуля Fusion Main із двократним наближенням оптичної якості та 48-Мп надширококутного модуля з підтримкою макрознімання. Головна камера записує відео у 4K зі швидкістю до 120 кадрів/с у Dolby Vision. Зовнішній екран можна використовувати для попереднього перегляду під час знімання основними камерами.

iPhone Duo випускатиметься у кольорах Star White і Night Sky з накопичувачами на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ. Американська ціна починається від $1999. Україна не згадана серед країн першої хвилі продажів, а перелік 28 наступних ринків Apple поки не оприлюднила.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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