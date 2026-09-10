Нові правила стягнення боргів із пенсій: яку суму не зможуть забрати

Пенсіонерам хочуть гарантувати мінімальну суму, яка має залишатися після примусового стягнення боргів. Йдеться про прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Нині він становить 2 595 грн на місяць. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Таку норму передбачає великий урядовий законопроєкт про посилення захисту прав людини під час примусового виконання рішень.

Що пропонує уряд

Уряд пропонує змінити правила примусового стягнення коштів із пенсій. Після всіх відрахувань пенсіонеру мають залишати щонайменше прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Тобто стягнення можна буде проводити лише тоді, коли пенсія перевищує встановлений законом мінімум.

Як працюють правила зараз

Нині закон визначає максимальний розмір відрахувань із пенсії.

До 50% пенсії можуть стягувати у разі сплати аліментів, відшкодування окремих видів шкоди та в деяких інших випадках. За іншими видами стягнень максимальний розмір відрахувань становить до 20% пенсії.

Водночас окремої гарантії щодо мінімальної суми, яка має залишитися пенсіонеру після таких відрахувань, зараз немає.

Що змінить законопроєкт

Законопроєкт додає дві умови.

Перша — відрахування можна буде проводити лише тоді, коли пенсія перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Друга — навіть у такому разі після стягнення пенсіонеру не може залишитися менше цього мінімуму.

Як це працюватиме на практиці

Встановлені законом 50% або 20% залишаються граничними розмірами стягнення.

Але якщо застосування такого відсотка зменшить виплату нижче прожиткового мінімуму, утримати всю суму буде не можна.

Тобто розмір стягнення мають обмежити так, щоб після відрахування пенсіонер отримав не менше гарантованого мінімуму.

Борг не скасовується

Запропоновані зміни не звільняють пенсіонерів від виконання судових рішень і не списують борги. Йдеться лише про встановлення межі, нижче якої пенсію під час примусового стягнення не можна буде зменшувати.

Що це означає

Якщо законопроєкт ухвалять, пенсіонери отримають додатковий захист під час примусового виконання рішень.

Борги залишатимуться чинними, але стягнення з пенсії не зможе позбавити людину мінімальної суми для базових потреб.