В Україні на АЗС почали встановлювати новий тип захисту від БпЛА. Про це повідомив радник президента військовий фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.

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За його словами, автомобілям цей захист не заважає, але зможе захистити від FPV на оптоволокні та радіоуправлінні.

Також він може бути ефективним проти невеликих крилатих БпЛА.

А ось від «Шахедів», за словами «Флеша», такий захист не допоможе.