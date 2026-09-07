В Україні на АЗС почали встановлювати новий тип захисту від БпЛА. Про це повідомив радник президента військовий фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.
7 вересня 2026, 15:43
На АЗС почали встановлювати новий тип захисту від БпЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За його словами, автомобілям цей захист не заважає, але зможе захистити від FPV на оптоволокні та радіоуправлінні.
Також він може бути ефективним проти невеликих крилатих БпЛА.
А ось від «Шахедів», за словами «Флеша», такий захист не допоможе.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі