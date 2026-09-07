13-річна школярка без програмування створила «цифрового батька» та заробила $2600 за три дні

13-річна дівчина з Китаю за три дні заробила 18 тис. юанів ($2600) завдяки створеному нею продукту на основі штучного інтелекту, який допомагає батькам контролювати, як їхні діти навчаються. Про це пише Shanghai Morning Post.

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Подробиці

Чжу Шухань, учениця другого року навчання у молодшій середній школі Шанхая раніше не займалася програмуванням. За даними Shanghai Morning Post, користуватися штучним інтелектом вона почала лише торік.

На національному конкурсі з маркетингу ШІ-продуктів, який проходив у Ханчжоу з 21 по 23 серпня, Шухань посіла третє місце та здобула приз у розмірі 5 тис. юанів. Загалом у конкурсі взяло участь понад 50 осіб.

Технічного журі на конкурсі не було. Переможців визначали за обсягом доходу, створеного за допомогою штучного інтелекту, програми принесли протягом трьох днів.

Застосування Шухань під назвою Zai Chang, що англійською перекладається як On Site («На місці»), отримало 90 замовлень. Загальний обсяг продажів становив 18 тис. юанів, що й допомогло дівчині посісти третє місце.

Як працює програма

Після того як батько завантажує у додаток свою фотографію, система бере на себе роль віртуального тата або мами і доглядає дитину, поки вона виконує домашнє завдання.

Якщо камера фіксує, що дитина користується мобільним телефоном або залишає своє місце, віртуальний батько або мати на екрані робить голосове зауваження.

Після виконання домашнього завдання програма формує «звіт про концентрацію».

Шухань розповіла, що ідея створити такий продукт виникла завдяки її власному досвіду.

Незважаючи на відсутність навичок програмування, Шухань змогла реалізувати свою ідею за допомогою штучного інтелекту, з яким почала працювати лише торік.

Для створення програми дівчина просто описала свою ідею великої мовної моделі (LLM) своїми словами, після чого ІІ допоміг їй згенерувати програмний код.

Весь процес — від розробки дизайну до реалізації основних функцій — тривав лише три-чотири дні. Щоб вирішити деякі технічні питання, Шухань зверталася до інструментів програмування з урахуванням ІІ.

Примітно, що з початкової версії програми вона вилучила функцію під назвою «мама сердиться», яка мала повідомляти батькам про те, що дитина часто відволікається.

«Я не люблю донощиків. Хочу, щоб моя програма була доброзичливою і давала дітям можливість виправитися», — пояснила дівчина.

«Завдяки цьому досвіду розробки програми я зрозуміла: якщо в тебе хороша ідея, штучний інтелект може втілити її в життя», — наголосила Шухань.

Одним із перших користувачів програми став її молодший брат, який навчається у першому класі.

«Після того, як програма почала його доглядати, мій брат став старанніше вчитися», — зазначила вона.

Шухань планує запропонувати додаток ширшій аудиторії за нижчою ціною.

«Якщо багато хто буде готовий платити за цей додаток, я продовжу його розвивати», — сказала дівчина.

Користувачі мережі високо оцінили досягнення Шухань.