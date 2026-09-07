13-річна школярка без програмування створила «цифрового батька» та заробила $2600 за три дні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 вересня 2026, 9:26

13-річна школярка без програмування створила «цифрового батька» та заробила $2600 за три дні

13-річна дівчина з Китаю за три дні заробила 18 тис. юанів ($2600) завдяки створеному нею продукту на основі штучного інтелекту, який допомагає батькам контролювати, як їхні діти навчаються. Про це пише Shanghai Morning Post.

13-річна дівчина з Китаю за три дні заробила 18 тис. юанів ($2600) завдяки створеному нею продукту на основі штучного інтелекту, який допомагає батькам контролювати, як їхні діти навчаються.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Подробиці

Чжу Шухань, учениця другого року навчання у молодшій середній школі Шанхая раніше не займалася програмуванням. За даними Shanghai Morning Post, користуватися штучним інтелектом вона почала лише торік.

На національному конкурсі з маркетингу ШІ-продуктів, який проходив у Ханчжоу з 21 по 23 серпня, Шухань посіла третє місце та здобула приз у розмірі 5 тис. юанів. Загалом у конкурсі взяло участь понад 50 осіб.

Технічного журі на конкурсі не було. Переможців визначали за обсягом доходу, створеного за допомогою штучного інтелекту, програми принесли протягом трьох днів.

Застосування Шухань під назвою Zai Chang, що англійською перекладається як On Site («На місці»), отримало 90 замовлень. Загальний обсяг продажів становив 18 тис. юанів, що й допомогло дівчині посісти третє місце.

Як працює програма

Після того як батько завантажує у додаток свою фотографію, система бере на себе роль віртуального тата або мами і доглядає дитину, поки вона виконує домашнє завдання.

Якщо камера фіксує, що дитина користується мобільним телефоном або залишає своє місце, віртуальний батько або мати на екрані робить голосове зауваження.

Після виконання домашнього завдання програма формує «звіт про концентрацію».

Шухань розповіла, що ідея створити такий продукт виникла завдяки її власному досвіду.

Незважаючи на відсутність навичок програмування, Шухань змогла реалізувати свою ідею за допомогою штучного інтелекту, з яким почала працювати лише торік.

Для створення програми дівчина просто описала свою ідею великої мовної моделі (LLM) своїми словами, після чого ІІ допоміг їй згенерувати програмний код.

Весь процес — від розробки дизайну до реалізації основних функцій — тривав лише три-чотири дні. Щоб вирішити деякі технічні питання, Шухань зверталася до інструментів програмування з урахуванням ІІ.

Примітно, що з початкової версії програми вона вилучила функцію під назвою «мама сердиться», яка мала повідомляти батькам про те, що дитина часто відволікається.

«Я не люблю донощиків. Хочу, щоб моя програма була доброзичливою і давала дітям можливість виправитися», — пояснила дівчина.

«Завдяки цьому досвіду розробки програми я зрозуміла: якщо в тебе хороша ідея, штучний інтелект може втілити її в життя», — наголосила Шухань.

Одним із перших користувачів програми став її молодший брат, який навчається у першому класі.

«Після того, як програма почала його доглядати, мій брат став старанніше вчитися», — зазначила вона.

Шухань планує запропонувати додаток ширшій аудиторії за нижчою ціною.

«Якщо багато хто буде готовий платити за цей додаток, я продовжу його розвивати», — сказала дівчина.

Користувачі мережі високо оцінили досягнення Шухань.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Exba
Exba
7 вересня 2026, 9:30
#
Если вы сирота и выросли без отца, то можете в Виндовз клацнуть правой кнопкой мыши и выбрать в меню «Создать папку»
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 вересня 2026, 10:41
#
С мамкой такой вариант не прокатит.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами