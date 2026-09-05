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5 вересня 2026, 13:53

Від 15 до 30 тисяч гривень: Ощадбанк змінює умови для карток

З 1 жовтня 2026 року Ощадбанк оновлює умови обслуговування та тарифні пакети для клієнтів. Основні зміни стосуються власників преміальних карток Visa та Mastercard: для безкоштовного доступу до частини привілеїв запроваджується мінімальний обсяг безготівкових витрат на місяць.

З 1 жовтня 2026 року Ощадбанк оновлює умови обслуговування та тарифні пакети для клієнтів.

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За повідомленням банка, нові правила поширюються, зокрема, на Mastercard Debit Platinum, Mastercard Platinum, Visa Platinum, Mastercard World Elite та Visa Infinite.

Скільки потрібно витрачати щомісяця

Щоб зберегти безкоштовний доступ до преміальних сервісів платіжних систем, клієнтам потрібно буде виконувати встановлений обсяг безготівкових операцій:

  • від 15 000 грн на місяць — для Visa Platinum, Mastercard Debit Platinum та NFC-ring Platinum;

  • від 30 000 грн на місяць — для Visa Infinite, Mastercard World Elite та NFC-ring Infinite.

Йдеться, зокрема, про такі переваги, як доступ до VIP-залів в аеропортах та консьєрж-сервіс. Якщо встановлений обсяг операцій не виконано, може застосовуватися щомісячна комісія відповідно до тарифного пакета.

Що зміниться для інших клієнтів

Оновлення торкнуться не лише преміального сегмента. Водночас для окремих масових продуктів банк збільшує можливості без додаткової плати.

Для пакета «Мій рахунок» збільшується ліміт безкоштовного зняття готівки в банкоматах інших українських банків.

Власники пакета «Моя картка» зможуть безкоштовно оформити додаткову цифрову картку АТБ, яку можна використовувати для отримання знижок у мережі.

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Що залишиться без змін

Неіменні та цифрові картки Mastercard Debit World і Visa Rewards продовжать обслуговуватися без щомісячної абонентської плати. Оформлення або перевипуск іменної пластикової картки коштуватиме 100 грн.

Для власників «Моєї картки» також зберігається можливість безкоштовного зняття готівки та P2P-переказів у межах встановленого ліміту — до 20 000 грн на місяць.

Перед жовтневими змінами клієнтам із преміальними картками варто перевірити свій тарифний пакет та умови безкоштовного обслуговування. Це дозволить заздалегідь оцінити, чи відповідатиме їхній щомісячний обсяг безготівкових операцій новим вимогам.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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